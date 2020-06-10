Что грозит работнику и нанимателю за зарплату в конверте?
Зарплата в конверте. Схема простая: работодатель заключает договор и назначает крохотную зарплату, остальные отдает наличными, в обход налогов. Первое неприятное последствие такой экономии – административный штраф.
Александр Костюкевич, юрист:
Если будет установлен факт, что договор заключен неправильно, не в письменной форме либо не содержит существенных условий, определенных законодательством, то юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель может быть привлечен к административной ответственности по статье 9.25. Она предусматривает административный штраф до 10% от цены стоимости договора.
Соглашаясь на серую наличность, работник действует исключительно на свой страх и риск. Ни размер, ни порядок, ни срок выплаты суммы сверх официальной зарплаты не гарантированы. И грозит это не только ударом по кошельку. При выходе на заслуженный отдых можно пожалеть о таком соглашении с работодателем: выплаты в фонд социальной защиты сводятся к минимуму.
Александр Костюкевич:
Физическое лицо получило доход и с него юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем подоходный налог не удерживается, соответственно, обязанность по уплате подоходного налога возлагается на физическое лицо. Возможно привлечение к административной ответственности по статье 13.6 – за неуплату суммы подоходного налога, там идет 15%. Если сумма будет уплачена до вынесения постановления – 7,5%.
Для любителей конвертов недоступны банковские программы и кредиты, где нужна справка о доходах. А значит, прощай, мечта о покупке собственных квадратных метров или нового авто, ведь по официальным бумагам ваш заработок втрое меньше. Ответственность нанимателя, к слову, тоже нешуточная.
Александр Костюкевич:
Если налоговая инспекция установит факт, что выплачена зарплата, на которую не удерживается подоходный налог, не удерживаются взносы в фонд социальной защиты, то налоговая может оштрафовать по статье 13.7 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривает несколько частей, но в основном размер ответственности – 40% от суммы неудержанного подоходного налога.
Серая зарплата часто ассоциируется с более высокими доходами. Только этот выигрыш на короткой дистанции обернется потерями в долгосрочной перспективе.