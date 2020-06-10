Сделают фото и отправят в РУВД. Какие штрафы грозят за парковку на зелёной зоне

С 1 июня в Минске серьезно взялись за борьбу с любителями парковаться на зеленой зоне. Им уже начали выставлять счета за испорченные лужайки. В столице таким образом реагируют на многочисленные обращения граждан, возмущенных поведением водителей, разрушающих газоны.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов городского хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

Восстановление газона необходимо выполнять в таких случаях, когда газон повреждается за счет тех виновных лиц, которые выполнили заезд на зеленую зону. Для того, чтобы отрегулировать эти все моменты, был разработан регламент, и все заинтересованные стороны, соответственно, организации, у которых есть на балансе газон, должны работать по регламенту.

Теперь помимо штрафа за неправильную парковку, придется возместить ущерб за испорченные насаждения. Этим летом ГАИ также усилит контроль за парковкой в зеленой зоне вблизи пляжей.

Ангелина Волосарь, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД г. Минска:

В случае несоблюдения указанных требований предусмотрена ответственность по статье 18.22 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Штраф предусмотрен в размере одной базовой величины, если это повторное нарушение, то две базовые величины.

Механизм работы прост: предприятия, которые обслуживают зеленые зоны, будут фотографировать неправильно припаркованные авто и отправлять снимки вместе с информацией о месте, дате и времени правонарушения в РУВД, сотрудники которого привлекут нарушителя к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и сообщат информацию в организацию, чей газон пострадал, а здесь уже и рассчитают сумму ущерба и направят претензию виновному.

Никита Михеев, заместитель директора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда КУП «Жилищное коммунальное хозяйство Партизанского района г. Минска»:

Нашими сотрудниками осуществляется фотофиксация самого транспортного средства, также фиксация водителя, который правонарушение осуществил. Были рейды, порядка 20 таких правонарушений были зафиксированы и с приложением материала в части «дата, время, место» правонарушения отправлены в ГАИ.