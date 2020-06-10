Онлайн-конкурс видеосюжетов ко Дню отца стартовал в Минске. Как принять участие

Папины таланты. В столице стартовал онлайн-конкурс видеосюжетов, приуроченный к Международному дню отца. Стать участником может каждый. Всего-то и нужно: снять короткий ролик о хобби главы семьи. Это может быть совместное творчество папы с детьми: песня, танец, спортивный мастер-класс или цирковой номер. Екатерина Мальцева, директор ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей»:

Конкурс будет проходить с пятого по двадцатое июня, потом будут подводиться итоги ко Дню отца и, естественно, награждены победители.

Лучших определит жюри. Для этого нужно отправить свой видеосюжет на электронный адрес, либо разместить в своих социальных сетях с хештегом #папиныталанты Екатерина Мальцева:

Сам конкурс направлен на развитие творческих способностей отцов и семей, на повышение статуса отца, а также на сохранение семейных традиций.

Первый совместный праздник отцов и детей отметили в столице в 2013 году. С тех пор это стало доброй традицией, которую подхватили и в других городах нашей страны. Конкурс с мужским характером проводится под названием «Папин день – каждый день».

Вячеслав Щерба, председатель правления Республиканского благотворительного общественного объединения:

Отмечалось как культурно-массовое мероприятие. Мы использовали основную площадку – парк Горького и другие площадки парков Минска, на которые приглашали известных белорусских артистов, фольклорные коллективы. Мероприятия проходили в виде конкурсов, викторин и соревнований.

Прыжки на месте, пробежка, разминка – в таком режиме семья Сигневичей живет постоянно, но сейчас родители и дети тренируются с особым энтузиазмом: впереди участие в онлайн-конкурсе. Игорь Сигневич, куратор проекта «ПапаЗал», мастер спорта международного класса Республики Беларусь, пятикратный чемпион мира по гиревому спорту:

По субботам мы в прямом эфире либо сторис делаем и все это всегда озвучиваем онлайн.

Папа Игорь – спортсмен, чемпион мира по гиревому спорту. Мама Алёна, дети Владимир и Эвелина пока без титулов, но любовь к спорту, похоже, у них в крови. Для Сигневичей тренировки – жизненная философия. Игорь Сигневич:

Наши занятия – это простые занятия с гирями, с отягощениями, это фитнес-упражнения, что можно делать в домашних условиях. К нам приходят соседские ребята из этой деревни, которые тоже заинтересованы в здоровом образе жизни. Часто занятия мы проводим на свежем воздухе, на спортивных площадках.

Пока папа командует тренировкой и следит, чтобы никто не расслаблялся, мама уже с камерой в руках. Несколько подходов и ролик готов. Пару кликов, хэштег #папиныталанты и видео в сети, остается дождаться вердикта жюри.