Озноб и ещё 4 симптома теплового удара

Людмила Жилевич, директор Республиканского геронтологического центра (активного долголетия): Тепловой удар – от слова «удар». Чаще всего в тяжёлой степени человек теряет сознание. Если это лёгкая степень, когда вы получили просто тепловое воздействие, которое неблагоприятно для вашего организма, первое чувство – чувство подташнивания, может быть, головокружения.

Пожилой человек начинает, как правило, плохо видеть – двоится в глазах. То есть такие офтальмологические симптомы. Если человек болеет сердечно-сосудистым заболеваниями, у него могут возникнуть боли в сердце. Потому что это тоже давление, нарушение гемодинамики.