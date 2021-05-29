«Сегодня выпускаем замечательных детей». В белорусских школах прошли последние звонки

Новости Беларуси. Аллеи цветов, ленты выпускников и нескрываемая радость в глазах. 29 мая в стране для молодых белорусов звучал «Последний звонок», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в Минске этим утром со школьной скамьей попрощались 10,5 тысячи ребят. Среди них – выпускники Минской гимназии-колледжа искусств. Они уже с отличием прошли через экзамен по изобразительному искусству. К слову, у большинства ребят средний балл аттестата выше 8. Напомним, учреждение образования в 2020 году отметило вековой юбилей.

Торжественную церемонию посетил и председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев. Он отметил уникальность учреждения, профессионализм педагогического состава, пожелал выпускникам дальнейших успехов в их творческой жизни.