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«Сегодня выпускаем замечательных детей». В белорусских школах прошли последние звонки

29 мая 2021 12:57
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Новости Беларуси. Аллеи цветов, ленты выпускников и нескрываемая радость в глазах. 29 мая в стране для молодых белорусов звучал «Последний звонок», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сегодня выпускаем замечательных детей». В белорусских школах прошли последние звонки-1

Только в Минске этим утром со школьной скамьей попрощались 10,5 тысячи ребят. Среди них – выпускники Минской гимназии-колледжа искусств. Они уже с отличием прошли через экзамен по изобразительному искусству. К слову, у большинства ребят средний балл аттестата выше 8. Напомним, учреждение образования в 2020 году отметило вековой юбилей.

Торжественную церемонию посетил и председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев. Он отметил уникальность учреждения, профессионализм педагогического состава, пожелал выпускникам дальнейших успехов в их творческой жизни.

«Сегодня выпускаем замечательных детей». В белорусских школах прошли последние звонки-4

Настроение гостям обеспечила красочная программа: хореография, вокал и авторский клип о художнике.

«Сегодня выпускаем замечательных детей». В белорусских школах прошли последние звонки-7

Лилия Мицура, директор Минской государственной гимназии-колледжа искусств:
Сегодня выпускаем 29 выпускников. Замечательных детей, которые прекрасно учатся, участвуют во всех конкурсах – международных, во всех международных проектах. Здесь есть победители научно-практических конференций. Вообще, у нас дети прекрасные, творческие, одаренные, мыслящие.

Мы школа с художественным уклоном с 1972 года, поэтому мы выпускаем, конечно, ребят, направленных на изобразительное искусство. Тех, которые пойдут в Академию искусств и станут художниками, преподавателями и вернутся к нам.

«Сегодня выпускаем замечательных детей». В белорусских школах прошли последние звонки-10

Напоминаем, впереди еще экзамены и выпускные вечера.

# Школы в Беларуси # общество # Лилия Мицура # Владимир Кухарев # Фотофакт

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