Уже хотите искупаться? Врач рассказала, какие правила нужно соблюдать, чтобы приятный отдых не навредил здоровью

И пусть солнце пока нас не балует, многие уже открыли купальный сезон на местных водоемах. Увы, как показывает практика, времяпрепровождение в пресной воде может принести не только удовольствие, но и проблемы со здоровьем.

Александра Борейша:

Летом 2020-го года мы с девочками пошли купаться на речку. В принципе, ничего не предвещало беды, потому что там купались до этого наши знакомые. Мы хорошо провели время, но когда я пришла домой, поняла, что на моих ногах есть какая-то сыпь, которая была похожа на прыщи. Я обратилась к дерматологу и поняла, что это было вызвано загрязнением воды. Хорошо, что в моем случае все обошлось не плачевно. У меня все прошло.

Раиса Шершень, заведующая дерматологическим отделением медицинского центра:

В открытом водоеме человек может встретиться с инфекционными заболеваниями и с паразитарными. К инфекционным чаще всего можно отнести энтеровирусную инфекцию, можно встретить даже палочку дизентерии или сальмонеллы, гепатит А. Из паразитарных – чаще всего можно заглотить воду, в которой содержатся гельминты (глисты). Или же может развиться такое состояние кожи, как «зуд купальщика», которое связано с присасыванием личинок простейших, так называемых церкарий.

Прибрежный песок – еще одно на первый взгляд безобидное место. Особенно в нем любят играть дети. Но будьте осторожны, подцепить инфекцию можно даже там. Раиса Шершень:

Не исключен вариант повстречать там вирусы, например, вирус папилломы человека или грибковые инфекции, даже грибок, который вызывает микроспорию. Но отследить причинно-следственную связь очень сложно, потому что эти заболевания имеют инкубационный период.

Медики рекомендуют с осторожностью посещать пляж. В группе риска находятся маленькие дети, кожа которых более тонкая и чувствительная. Сюда же можно отнести людей с микротравмами на коже, ссадинами, открытыми ранами. С особой осторожностью следует относиться к водоемам, где висит табличка «Купание запрещено». Раиса Шершень:

Водоемы со стоячей водой, если рядом есть фермерские хозяйства, очистительные сооружения, заводы, много водоплавающих птиц.

Чтобы сделать купание безопасным для здоровья, соблюдайте следующие меры предосторожности. Раиса Шершень:

Первое, обязательно осмотреться и почитать таблички. Второе, нужно обязательно пользоваться резиновыми шапочками и, если собираешься нырять, защитными очками. Я считаю, что даже нанесение достаточно жирного солнцезащитного крема защитит от присасывания личинок церкарий, это тоже обезопасит неким образом. Стараться не заглатывать воду. Не мыть в этой воде овощи и фрукты, которые принесены с собой.