Прямой эфир

Ожидается от +17 до +24, затем похолодает. Синоптики сделали прогноз на неделю

12 сентября 2020 18:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Осень вступает в свои права. На неделе возможны кратковременные дожди и туманы, рассказали в программе «Плюс-минус».

В понедельник, 14 сентября, страна окажется на северо-восточной периферии антициклона с центром над Польшей.

А к середине недели метеотренды будет определять область повышенного атмосферного давления.

Ожидается от +17 до +24, затем похолодает. Синоптики сделали прогноз на неделю-1

Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета Минприроды:
Погода обещает быть довольно теплой. Природа подарит нам несколько погожих, солнечных и комфортных дней. Осадков, в основном, не ожидается. В северных районах страны местами не исключены небольшие кратковременные дожди и порывистый ветер. Температурный фон ночью ожидается в пределах от 7 до 14 тепла, кое-где в низинах – +4 – +6. Днем термометр покажет от +17 до +24, в южных районах страны – до +25 градусов.

Во второй половине недели характер погоды изменится, произойдет вторжение холодного воздуха с северных широт.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

Ожидается от +17 до +24, затем похолодает. Синоптики сделали прогноз на неделю-4

Ожидается от +17 до +24, затем похолодает. Синоптики сделали прогноз на неделю-6

Ожидается от +17 до +24, затем похолодает. Синоптики сделали прогноз на неделю-8

Ожидается от +17 до +24, затем похолодает. Синоптики сделали прогноз на неделю-10

Ожидается от +17 до +24, затем похолодает. Синоптики сделали прогноз на неделю-12

Ожидается от +17 до +24, затем похолодает. Синоптики сделали прогноз на неделю-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Федотова # Юлия Самусенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Съёмочная группа отправилась на Окрестина. Анонс программы «Неделя»
12 сентября 2020 17:56

Съёмочная группа отправилась на Окрестина. Анонс программы «Неделя»

Виктор Хренин: мы продолжаем адекватно реагировать на происходящее с нашими государственными границами
12 сентября 2020 17:27

Виктор Хренин: мы продолжаем адекватно реагировать на происходящее с нашими государственными границами

«На любой вкус и цвет». Что продают на сельхозярмарках в Минске
12 сентября 2020 17:24

«На любой вкус и цвет». Что продают на сельхозярмарках в Минске