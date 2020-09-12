Ожидается от +17 до +24, затем похолодает. Синоптики сделали прогноз на неделю

А к середине недели метеотренды будет определять область повышенного атмосферного давления.

В понедельник, 14 сентября, страна окажется на северо-восточной периферии антициклона с центром над Польшей.

Новости Беларуси. Осень вступает в свои права. На неделе возможны кратковременные дожди и туманы, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета Минприроды:

Погода обещает быть довольно теплой. Природа подарит нам несколько погожих, солнечных и комфортных дней. Осадков, в основном, не ожидается. В северных районах страны местами не исключены небольшие кратковременные дожди и порывистый ветер. Температурный фон ночью ожидается в пределах от 7 до 14 тепла, кое-где в низинах – +4 – +6. Днем термометр покажет от +17 до +24, в южных районах страны – до +25 градусов.

Во второй половине недели характер погоды изменится, произойдет вторжение холодного воздуха с северных широт.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.