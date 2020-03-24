«Оздоравливаться в санатории надо два раза в год». Что предлагает гостям санаторий «Ружанский»?

Новости Беларуси. По мнению многих экспертов в туристической индустрии, сейчас самое время сделать акцент именно на внутреннем туризме, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. А вот готовы ли, например, белорусские здравницы к такому повороту, что они могут предложить?

Ирина Мартьянова, СТВ: Самое время развивать внутренний туризм. Что ваш санаторий готов предложить? Для белорусов в частности?

Владимир Карпечкин, директор санатория «Ружанский»:

Конечно, мы рады всем гостям. Но в первую очередь мы ориентированы на белорусских граждан, и в структуре отдыхающих нашего санатория они составляют большинство, то есть более 60 % – это наши жители, граждане Республики Беларусь.

Проживание, 5-разовое питание и лечение стоит от 50 до 100 рублей в сутки

Ирина Мартьянова:

А потянет ли Беларусь путевку? Столько стоит в сутки у вас проживание?

Владимир Карпечкин:

Проживание, 5-разовое питание и лечение (5 процедур в сутки) стоит от 50 до 100 рублей.

Ирина Мартьянова:

Откуда это колебание? Это зависит от номера?

Владимир Карпечкин:

Да, совершенно верно. Стоимость формируется в зависимости от классности номера. А питание и лечение совершенно одинаковое, какой бы классности номер вы не купили. Есть номера люкс, полулюкс, коттеджи сдаются индивидуальные, есть стандартные номера, эконом-номера. Поэтому люди, в зависимости от достатка, выбирают соответствующей стоимости категорийности номера.

«Мы территориально находимся в Беловежской пуще»

Добраться к нам вообще проблем нет. Мы территориально находимся в Беловежской пуще. Беловежская пуща – это известный бренд, это легкие Европы. Наш трансфер заберет вас из любой точки Республики Беларусь. Рядом с санаторием проходит железнодорожное сообщение, то есть мы забираем с городов Ивацевичи, Слоним. Это буквально в 20 минутах езды от санатория нашим трансфером. Мы можем забрать вплоть из Минска. У нас есть и легковой транспорт (новый автопарк), и микроавтобусы, и автобусы. Можем забрать и организованную группу, и индивидуально.

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