«Оздоравливаться в санатории надо два раза в год». Что предлагает гостям санаторий «Ружанский»?
Новости Беларуси. По мнению многих экспертов в туристической индустрии, сейчас самое время сделать акцент именно на внутреннем туризме, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. А вот готовы ли, например, белорусские здравницы к такому повороту, что они могут предложить?
Об этом говорим с директором санатория «Ружанский» Владимиром Карпечкиным.
Ирина Мартьянова, СТВ:
Самое время развивать внутренний туризм. Что ваш санаторий готов предложить? Для белорусов в частности?
«В первую очередь мы ориентированы на белорусских граждан»
Владимир Карпечкин, директор санатория «Ружанский»:
Конечно, мы рады всем гостям. Но в первую очередь мы ориентированы на белорусских граждан, и в структуре отдыхающих нашего санатория они составляют большинство, то есть более 60 % – это наши жители, граждане Республики Беларусь.
Проживание, 5-разовое питание и лечение стоит от 50 до 100 рублей в сутки
Ирина Мартьянова:
А потянет ли Беларусь путевку? Столько стоит в сутки у вас проживание?
Владимир Карпечкин:
Проживание, 5-разовое питание и лечение (5 процедур в сутки) стоит от 50 до 100 рублей.
Ирина Мартьянова:
Откуда это колебание? Это зависит от номера?
Владимир Карпечкин:
Да, совершенно верно. Стоимость формируется в зависимости от классности номера. А питание и лечение совершенно одинаковое, какой бы классности номер вы не купили. Есть номера люкс, полулюкс, коттеджи сдаются индивидуальные, есть стандартные номера, эконом-номера. Поэтому люди, в зависимости от достатка, выбирают соответствующей стоимости категорийности номера.
«Мы территориально находимся в Беловежской пуще»
Добраться к нам вообще проблем нет. Мы территориально находимся в Беловежской пуще. Беловежская пуща – это известный бренд, это легкие Европы. Наш трансфер заберет вас из любой точки Республики Беларусь. Рядом с санаторием проходит железнодорожное сообщение, то есть мы забираем с городов Ивацевичи, Слоним. Это буквально в 20 минутах езды от санатория нашим трансфером. Мы можем забрать вплоть из Минска. У нас есть и легковой транспорт (новый автопарк), и микроавтобусы, и автобусы. Можем забрать и организованную группу, и индивидуально.
«Наиболее актуальна программа по укреплению иммунитета»
Ирина Мартьянова:
Какое лечение вы можете предложить, которое действительно будет стимулом к вам приехать? О каких методиках, процедурах идет речь?
Владимир Карпечкин:
Мы занимаемся опорно-двигательной, желудочно-кишечной, сердечно-сосудистой системами. Также в профиль санатория входит педиатрия, гинекология, стоматология у нас есть. На сегодняшний день мы один из немногих санаториев, которые ответственно, профессионально занимаются таким направлением, как реабилитация. Мы занимаемся реабилитацией пациентов кардиологического, травматолого-ортопедического профилей.
Наиболее актуальна программа по укреплению иммунитета. Потому что сейчас закончилась зима. Весна – авитаминоз, организм особенно ослаблен после зимы. Целая программа в санатории разработана по укреплению иммунной системы, работают врачи соответствующего профиля. Поэтому мы сегодня просто приглашаем всех в «Ружанский» – укрепить свой иммунитет, для профилактики респираторных, вирусных заболеваний.
«Оздоравливаться в санатории надо два раза в год»
Ирина Мартьянова:
Есть возможность следить за отзывами, впечатлениями, которые оставляют ваши клиенты, в том числе и на сайте. Насколько это работает у вас?
Владимир Карпечкин:
Нам важно мнение каждого человека. Мы действительно боремся за то, чтобы каждый человек, отдохнувший у нас, вернулся к нам снова. Почему? Потому что отдыхать в санатории, оздоравливаться в санатории – подчеркну – надо два раза в год. Поэтому мы работаем с каждым клиентом, чтобы к нам вернулись наши гости снова.
«Мы проводим гибкую ценовую стратегию»
Ирина Мартьянова:
Есть ли у вас для таких клиентов система бонусов, скидок?
Владимир Карпечкин:
Мы проводим гибкую ценовую стратегию. Проводим, я бы сказал, социально ориентированную ценовую стратегию. В нашем санатории самые максимальные скидки для пенсионеров, ветеранов, инвалидов и для категорий, к ним приравненных. Эти скидки доходят до 50 %.
Вот сейчас, первый квартал, начало второго – у нас самые демократичные цены. Это я могу совершенно точно сказать. В той категории, в которой находится «Ружанский», по многим оценкам мы входим в пятерку ведущих санаториев страны. А по ценовому сегменту мы где-то в десятке. Поэтому если анализировать соотношение «цена – качество», то это, бесспорно, «Ружанский».