Более 300 иностранцев просили подольше остаться в Беларуси в связи с коронавирусом

Новости Беларуси. По данным МВД, более 300 иностранцев обратились за продлением срока пребывания в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о туристах, которые въехали в страну по безвизу до обострения ситуации с коронавирусом и закрытия границ сопредельных государств. Среди них граждане ближнего и дальнего зарубежья. Большинство из Азербайджана и Узбекистана. Порядка 100 человек находятся в Гродненской и Брестской областях. Теперь им, вероятно, можно будет находиться в Беларуси свыше 90 дней.

Как сообщили в МВД, информация о них передана консульским учреждениям и диппредставительствам. Проведена информационная кампания в СМИ.

Можно ли вернуть билет или перенести тур? В Минспорта отвечают на вопросы туристов