Более 300 иностранцев просили подольше остаться в Беларуси в связи с коронавирусом

Новости Беларуси. По данным МВД, более 300 иностранцев обратились за продлением срока пребывания в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. По данным МВД, более 300 иностранцев обратились за продлением срока пребывания в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о туристах, которые въехали в страну по безвизу до обострения ситуации с коронавирусом и закрытия границ сопредельных государств. Среди них граждане ближнего и дальнего зарубежья. Большинство из Азербайджана и Узбекистана. Порядка 100 человек находятся в Гродненской и Брестской областях. Теперь им, вероятно, можно будет находиться в Беларуси свыше 90 дней.
Как сообщили в МВД, информация о них передана консульским учреждениям и диппредставительствам. Проведена информационная кампания в СМИ.
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Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:
В настоящее время мы уже продлили срок пребывания 306 иностранным гражданам. Это граждане Китая, Ирака, Литвы и Латвии. Мы приняли также ряд других мер, которые направлены на то, чтобы облегчить транзит через территорию государства, в том числе тех лиц, которые пребывают на территорию нашей страны в рамках безвизового режима въезда, но в силу определенных обстоятельств вынуждены в последующем использовать наземные пункты пропуска для того, чтобы беспрепятственно вернуться в государства гражданской принадлежности. Пока такая возможность существует, мы оформляем им в установленном порядке соответствующие выездные визы и взаимодействуем с Государственным пограничным комитетом по пропуску такой категории лиц через территорию Беларуси.
Граждане Беларуси, в свою очередь, продолжают выезжать за рубеж. Между тем МВД рекомендует воздержаться от поездок, которые не носят экстренный характер.