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Рассаживают через ряд, увеличили время между сеансами. Какие изменения произошли в минских кинотеатрах

24 марта 2020 16:47
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Новости Беларуси. В минских кинотеатрах ввели дополнительные меры по профилактике вирусов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Рассаживают через ряд, увеличили время между сеансами. Какие изменения произошли в минских кинотеатрах-1

Например, увеличили временной промежуток между сеансами. Это необходимо для более тщательного проветривания помещения. Регулярно проводится дезинфекция кинозалов. В холле установлены антисептики. Особое внимание уделили инфокиоскам для продажи билетов: сенсорные экраны и терминалы регулярно обрабатываются.

Рассаживают через ряд, увеличили время между сеансами. Какие изменения произошли в минских кинотеатрах-4

Наталья Романовская, заместитель директора филиала «Кинотеатр «Беларусь» УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома:
Рассадка в зрительном зале действительно изменилась. Рассадка проходит через ряд, что составляет необходимые 1-1,5 метра. В ряду мы не разбивали места, но предлагаем нашим зрителям делать шаг в два-три места.

Рассаживают через ряд, увеличили время между сеансами. Какие изменения произошли в минских кинотеатрах-7

# Коронавирус # общество # Наталья Романовская # Фотофакт

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