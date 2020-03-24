Рассаживают через ряд, увеличили время между сеансами. Какие изменения произошли в минских кинотеатрах

Новости Беларуси. В минских кинотеатрах ввели дополнительные меры по профилактике вирусов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Например, увеличили временной промежуток между сеансами. Это необходимо для более тщательного проветривания помещения. Регулярно проводится дезинфекция кинозалов. В холле установлены антисептики. Особое внимание уделили инфокиоскам для продажи билетов: сенсорные экраны и терминалы регулярно обрабатываются.