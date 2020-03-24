Более 10 котельных на местных видах топлива появятся в Минской области в 2020 году

Новости Беларуси. Более 10 котельных на местных видах топлива появятся в Минской области в 2020 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

От этого ждут комплексного экономического эффекта. В первую очередь, появятся новые рабочие места. Также местные виды биотоплива полностью заменяют газ и тем самым уменьшают расходы пополам.

Василий Шашок, генеральный директор ЖКХ Минской области:

На сегодняшний день там себестоимость гигакалории составляет порядка 60-70 рублей, притом что себестоимость средняя по области по газу порядка 110 рублей. Вот такой экономический эффект.