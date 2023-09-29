«Для улучшения сна». Можно ли для оздоровления детей применять эфирные масла?

Нотки окружающих нас ароматов создают особую мелодию дня. Например, для кого-то они могут поднять настроение, кого-то – успокоить, кого-то – расслабить. Неприятные или резкие запахи в свою очередь могут вызвать дискомфорт или какие-то негативные эмоции. Говоря простым языком, ароматерапия – это лечение ароматами. О том, как укрепить здоровье с помощью благовоний и эфирных масел, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Александра Кожина, ароматерапевт, системный нутрициолог:

Есть определенный список масел, которые можно использовать деткам. Это достаточно ограниченный список. В него входят цитрусы, чайное дерево, лаванда. Например, лаванда – одно из масел. Сначала оно, конечно, разбавляется в дозировках очень маленьких. Лаванду добавляют малышам практически с нескольких месяцев, могут капать в кроватку для улучшения сна. Важно понимать – это чистый концентрат. Важно понимать, что, например, одна капля перечной мяты равна выпитым 27-ми чашкам мятного чая. То есть одна неразбавленная капля дает достаточно сильный эффект, именно эфирное масло – это сильный концентрат, поэтому надо быть аккуратным.

Масла потихонечку вводятся деткам с шести лет примерно, но опять же они разбавляются. Есть определенные схемы. Если обращаются родители, мы обязательно все проговариваем, какое количество капель на какое количество базового масла у нас разбавляется. Чаще всего идет база – это какие-то растительные масла. Желательно, чтобы масла были тоже хорошего качества, потому что так как усиливается проводимость, чтобы ничего плохого из наших базовых масел не проникло внутрь вместе с эфирными.

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