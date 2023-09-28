Убирает проблемы с кожей. Что поможет избавиться от перхоти?

Нотки окружающих нас ароматов создают особую мелодию дня. Например, для кого-то они могут поднять настроение, кого-то – успокоить, кого-то – расслабить. Неприятные или резкие запахи в свою очередь могут вызвать дискомфорт или какие-то негативные эмоции. Говоря простым языком, ароматерапия – это лечение ароматами. О том, как укрепить здоровье с помощью благовоний и эфирных масел, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Александра Кожина, ароматерапевт, системный нутрициолог:

Одно из моих любимых средств – это масло сандала.

Алеся Лакина:

В шампунь?

Александра Кожина:

У меня сейчас шампуни сразу с добавлением эфирных масел идут. Там у меня комплекс. У меня добавлена мята, сейчас часто добавляют клиенты чайное дерево. Чайное дерево, правда, больше подходит не для самих волос, а для кожи головы. Потому что прекрасно справляется с перхотью, различными дерматитами себорейными, то есть убирает именно проблемы с кожей. Если внешне на волосы, то я выбираю сандал и очень люблю, например, летом мяту. Садовая мята имеет очень сладкий, вкусный аромат. Люблю делать аромарасчесывание. Делается оно, когда волосы чуть подсохли. Желательно, чтобы это была деревянная расческа. Наносишь на волосы и потом ходишь, ароматизируешь все вокруг.