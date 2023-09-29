Чайное дерево, эвкалипт и сосна. Как провести профилактику вирусных заболеваний?

Нотки окружающих нас ароматов создают особую мелодию дня. Например, для кого-то они могут поднять настроение, кого-то – успокоить, кого-то – расслабить. Неприятные или резкие запахи в свою очередь могут вызвать дискомфорт или какие-то негативные эмоции. Говоря простым языком, ароматерапия – это лечение ароматами. О том, как укрепить здоровье с помощью благовоний и эфирных масел, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Кто пользуется из вас аромамаслами? Вы пользуетесь, как для вас это?

Ольга Спиридонова, провизор, травница с 30-летним стажем, создатель фитошколы:

Эфирные масла у меня являются дополнением к травничеству. В последние годы, когда для всех необходима противовирусная защита, я, например, завела такой аромакулончик. У меня здесь масла эвкалипта, лаванды, мяты и розмарина. Где бы я ни была – на улице, в массе людей или дома – вот всегда моя защита. Михаил Свито:

Как вы туда все поместили – весь этот перечень, который вы перечислили? Ольга Спиридонова:

Там буквально по 1-2 капельки. Эфирные масла – это концентрат, поэтому его достаточно совсем чуть-чуть, чтобы оказать мощный эффект. Михаил Свито:

Этого хватает вполне?

Ольга Спиридонова:

Этого хватает, если переборщить, можно вызвать аллергию или какие-то негативные последствия. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

То есть аллергия все-таки может быть? Ольга Спиридонова:

Конечно. Дело в том, что большинство трав, которые обладают летучими компонентами, содержащими эфирные масла, являются бактерицидными, вирусоцидными, то есть они убивают микробов и вирусы. Это то же чайное дерево, тот же эвкалипт, наша родная, прекрасная сосна. Достаточно вам во время вспышки заболеваемости поставить в каждой комнате по букету сосновых веток, как мы это делаем под Новый год, и у вас в квартире будет, помимо аромата соснового, проведена противовирусная профилактика. Можно, конечно, поставить растертый чеснок в чашечках, но это будет не так приятно.