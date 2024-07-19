Большинство белорусских вузов завершили приём документов на бюджет

Многие университеты перевыполнили план приема. Отмечается и достаточно высокий конкурс. Но в 2024 году количество бюджетных мест увеличили на три тысячи. Только в БГУ оно выросло на 130. В БНТУ бюджетных мест стало больше сразу на двух факультетах: инженерно-педагогическом и технологий управления и гуманитаризации. В вузах сейчас ведется обработка результатов.

Александр Маковчик, проректор по учебной работе БГПУ: Абсолютно все прошло без замечаний. Все прошло в рамках правил. Контрольные цифры приема на 20 специальностей бюджетной формы обучения составляет 1 040 человек. Это на 150 человек больше, чем в прошлом году.

Глеб Комар, абитуриент:

Я хочу быть преподавателем истории. У меня бабушка, мама, тетя с педагогической профессией. По стопам решил пойти. История мне нравится достаточно давно, еще с детства, начинал с истории Древнего Египта, но сейчас меня увлекает история Беларуси. Баллы у меня достаточно приличные, общий бал у меня 326, по ЦТ по истории Беларуси 92 балла.

Итоговые результаты станут известны 27 июля. Завершился прием документов также и на платную форму обучения, но только у тех, кто сдавал внутренние экзамены. Остальные платники смогут подать документы до 1 августа, зачисление пройдет 2 и 3 числа.