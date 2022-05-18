Ответы в интернете вы не найдёте. Вот чем интересны квесты в Мирском замке

Международный день музеев. Благодаря созданию этих храмов искусства у человечества появилась возможность сохранить эксклюзивные мировые ценности. О том, как привлечь посетителей, должно ли искусство быть понятным и кто сегодня может сделать выставку, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Юлия Самусенко: Да. Мне кажется, что сейчас, может быть, уже настало такое время, когда эти жесткие рамки должны где-то стираться, и людям должны позволять потрогать, пощупать. Возможно ли это, и будете ли вы двигаться дальше в этом направлении? Ольга, ваш музей?

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу: В Беларуси, кстати, до сих пор я замечаю довольно-таки жесткие правила. Значит, это не трогать. Иногда даже к стеклу боишься подойти ближе, посмотреть, потому что скажут: «Не вымазываете».

Ольга Новицкая, заместитель директора музея «Замковый комплекс «Мир»: Мирский замок это вообще живой организм, который развивается, который не остановился даже во время пандемии. Он находится в процессе такого творческого поиска разнообразных музейных продуктов, которые были бы интересны нашим посетителям, завлекли бы их приехать повторено в Мирский замок. Это и происходит на самом деле, потому что кроме обзорных, тематических, экскурсий, у нас разработаны экскурсии с элементами театрализации, анимации, дегустации. Это имеется ввиду уже для взрослых групп.

Ольга Новицкая:

Сотрудники отдела по научной работе разработали два квеста. Квест один под названием «Белый слон», второй квест – «Тайна двух сундуков». Кажется, Мирский замок – причем тут белый слон? Все задания квеста основаны именно на реальных, исторических фактах из истории Мирского замка. Если вы приехали к нам на квест, можете отложить свой смартфон в сторону. Потому что ответы на те задания, которые подготовили наши сотрудники, в интернете вы не найдете. Самое элементарное – например, все знают, что реставрационные работы в Мирском замке начали проводить с 1983 года. Но вы же не знаете, где тот кирпич в стене, куда он вмурован с конкретной датой: число, месяц, год – начало проведения этих реставрационных работ. Приедете к нам на квест, обязательно узнаете.

Насчет того, что трогать, не трогать – в данном случае можно детей отправить к нам на музейное занятие. Музейное занятие у нас по моде, по приготовлению блюда для князя, «Строительство Мирского замка глазами архитектора в начале XVI века», также посвященное военному делу в Великом Княжестве Литовском. То есть дети погружаются в ту эпоху, и поэтому приезжать в Мирский замок всегда интересно. У нас даже были случаи, когда одна семья к нам приехала в пятый раз на экскурсию. На тот момент у них уже был четвертый ребенок в семье. А приехали они, когда у них родился только первенец. Они приезжают. Сказали: «Нам интересно бывать у вас, и мы приедем еще».

Наталья Надольская:

С шестым ребенком приедут и с седьмым.