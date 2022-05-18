«Отдать дань памяти героям». В Воложине высадили 150 молодых елей и берёз

Новости Беларуси. Еще одна аллея памяти появилась в Воложине. Ее заложили в рамках акции «Дерево героя» в честь воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 150 молодых елей и берез высадили на улице Чапаева. В закладке поучаствовали местные власти, военнослужащие, а также лидеры молодежного движения. К работе подошли комплексно. Перед посадкой деревьев участники благоустроили территорию: убрали мусор, ветки и прошлогоднюю листву. Также установили памятную табличку.