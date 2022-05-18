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«Отдать дань памяти героям». В Воложине высадили 150 молодых елей и берёз

18 мая 2022 11:46
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Новости Беларуси. Еще одна аллея памяти появилась в Воложине. Ее заложили в рамках акции «Дерево героя» в честь воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Отдать дань памяти героям». В Воложине высадили 150 молодых елей и берёз-1

Так, 150 молодых елей и берез высадили на улице Чапаева. В закладке поучаствовали местные власти, военнослужащие, а также лидеры молодежного движения. К работе подошли комплексно. Перед посадкой деревьев участники благоустроили территорию: убрали мусор, ветки и прошлогоднюю листву. Также установили памятную табличку.

«Отдать дань памяти героям». В Воложине высадили 150 молодых елей и берёз-4

Кристина Косик, главный специалист Воложинской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Любой желающий может в дальнейшем принять активное участие в посадке и озеленении территории населенных пунктов, высадке древесно-кустарниковой растительности и тем самым отдать дань памяти героям, защищавшим наш родной край.

Акция объединит десятки населенных пунктов Беларуси. В перспективе – закладка памятных аллей в сельской местности.

# Озеленение # общество # Кристина Косик # Фотофакт

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