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Возможности белорусских экспортеров для участия в международных выставках расширены – указ Президента

20 августа 2026 13:39
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Расширены возможности белорусских экспортеров для участия в международных выставках. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возможности белорусских экспортеров для участия в международных выставках расширены – указ Президента-2

Лимит компенсации за участие в зарубежных выставках для бизнеса увеличен в два раза – до 500 базовых величин. Если компания участвует в подобных мероприятиях в разных странах, возмещение можно получить дважды. Цель новаций – расширение рынков сбыта отечественных товаров и возможностей для участия белорусских экспортеров в международных специализированных выставках.

# Александр Лукашенко # Выставка

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