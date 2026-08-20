Возможности белорусских экспортеров для участия в международных выставках расширены – указ Президента

Расширены возможности белорусских экспортеров для участия в международных выставках. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лимит компенсации за участие в зарубежных выставках для бизнеса увеличен в два раза – до 500 базовых величин. Если компания участвует в подобных мероприятиях в разных странах, возмещение можно получить дважды. Цель новаций – расширение рынков сбыта отечественных товаров и возможностей для участия белорусских экспортеров в международных специализированных выставках.