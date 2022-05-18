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В Азербайджан прилетел Роман Головченко. Минск и Баку обсуждают новые возможности в сотрудничестве

18 мая 2022 11:33
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Новости Беларуси. Минск и Баку обсуждают новые возможности в сотрудничестве. В столице Азербайджана работает правительственная делегация Беларуси во главе с премьер-министром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Азербайджан прилетел Роман Головченко. Минск и Баку обсуждают новые возможности в сотрудничестве-1

Сразу с трапа самолета Роман Головченко направился на встречу с его азербайджанским коллегой. Программой запланированы переговоры в двустороннем и расширенном форматах. В центре внимания экономические вопросы: продовольственная безопасность, инвестиции, торговля, производственная кооперация. Ожидается, что точки роста будут определены сразу по нескольким направлениям.

Белорусская делегация посетит ряд производственных предприятий, а также международные выставки Caspian Agro и InterFood. Кроме того, в рамках визита запланирована бизнес-встреча деловых кругов Беларуси и Азербайджана. Ожидается, что по итогам будет подписан ряд документов.

# Беларусь-Азербайджан # общество # Роман Головченко # Фотофакт

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