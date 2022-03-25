Ответ на западные санкции. Около 60 соглашений готовятся к подписанию на IX Форуме регионов Беларуси и России

Около 60 соглашений готовятся к подписанию на IX Форуме регионов Беларуси и России. Заседание организационного комитета состоялось 25 марта в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские парламентарии встретились с делегацией Совета Федерального собрания России. Предстоящий форум будет посвящен рассмотрению значимого вопроса – оценке роли межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов Союзного государства. Участники встречи отметили, что перед регионами двух стран открываются большие возможности. Санкционная политика Запада – повод сделать серьезный шаг в области импортозамещения.

Григорий Рапота, член Комитета Совета Федерации по международным делам (Россия):

Экономика Российской Федерации, Республики Беларусь сейчас будет работать и работает в условиях жестких санкций. Естественно, должны быть какие-то меры приняты, чтобы как-то эти санкции в меньшей степени влияли на жизненный уровень населения Российской Федерации, Республики Беларусь.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Шесть секций тематических, которые тесно интегрированы в 28 программ Союзного государства. Это и промышленники будут, и аграрная секция, молодежная, интеграция развития образования, инновации и инвестиции.