Помимо ежемесячных выплат. Какую помощь в Беларуси государство оказывает семьям с приёмными детьми?

Трое и больше детей в семье. Пока некоторые не могут решиться на одного ребенка, другие люди становятся действительно счастливыми, заботливыми и любящими родителями для чужих детей. Об особенностях воспитания приемного ребенка поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Вы уже на практике сможете подтвердить, есть ли реальная помощь от государства?