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Помимо ежемесячных выплат. Какую помощь в Беларуси государство оказывает семьям с приёмными детьми?

03 октября 2023 17:02
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Трое и больше детей в семье. Пока некоторые не могут решиться на одного ребенка, другие люди становятся действительно счастливыми, заботливыми и любящими родителями для чужих детей. Об особенностях воспитания приемного ребенка поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Вы уже на практике сможете подтвердить, есть ли реальная помощь от государства?

Помимо ежемесячных выплат. Какую помощь в Беларуси государство оказывает семьям с приёмными детьми?-1

Александр Абдурахманов, многодетный отец:
Я хотел бы сказать, что помощь государства – это безусловная константа, которая сопровождает такие семьи на протяжении достаточно длительного времени. Помимо выплат, на собственном примере можно сказать, что государство дало нам возможность реконструировать дом, в котором мы проживаем. Практически вдвое увеличив площадь за счет средств материнского капитала, точнее семейного капитала, как он правильно называется в Республике Беларусь, на реконструкцию дома. По указу 240-му государства также субсидировало возможность реконструировать дом, что в условиях нашей семьи является очень большим подспорьем. Это помимо тех выплат, которые ежемесячно государство производит. Я хотел бы подчеркнуть просто, если человек идет на усыновление или удочерение ребенка, он все-таки не должен думать о том, какую помощь ему окажет государство. Это очень приятный бонус, но человек должен все-таки рассчитывать на самого себя.

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# Государственная социальная политика # общество # Михаил Свито # Александр Абдурахманов # Фотофакт

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