Помимо ежемесячных выплат. Какую помощь в Беларуси государство оказывает семьям с приёмными детьми?

Трое и больше детей в семье. Пока некоторые не могут решиться на одного ребенка, другие люди становятся действительно счастливыми, заботливыми и любящими родителями для чужих детей. Об особенностях воспитания приемного ребенка поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Вы уже на практике сможете подтвердить, есть ли реальная помощь от государства?
Александр Абдурахманов, многодетный отец:
Я хотел бы сказать, что помощь государства – это безусловная константа, которая сопровождает такие семьи на протяжении достаточно длительного времени. Помимо выплат, на собственном примере можно сказать, что государство дало нам возможность реконструировать дом, в котором мы проживаем. Практически вдвое увеличив площадь за счет средств материнского капитала, точнее семейного капитала, как он правильно называется в Республике Беларусь, на реконструкцию дома. По указу 240-му государства также субсидировало возможность реконструировать дом, что в условиях нашей семьи является очень большим подспорьем. Это помимо тех выплат, которые ежемесячно государство производит. Я хотел бы подчеркнуть просто, если человек идет на усыновление или удочерение ребенка, он все-таки не должен думать о том, какую помощь ему окажет государство. Это очень приятный бонус, но человек должен все-таки рассчитывать на самого себя.
Читайте также:
Ты это делаешь не только ради себя. Как стать приемным родителем?
Обратиться в суд с заявлением. О порядке восстановления в родительских правах рассказала адвокат
Вопрос решается в судебном порядке. Могут ли белорусы, не состоящие в браке, усыновить ребенка?