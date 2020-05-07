Отсканировать нужный фрагмент и подготовить список литературы. Возможности Нацбиблиотеки для дистанционного обучения

Второй блок – информация у нас есть. Что нам нужно? Полные тексты. Оговорюсь сразу, Национальная библиотека, часто нам задают такой вопрос, не имеет право оцифровать и выставить в Интернет все свои ресурсы, все свои печатные издания: существуют нормы авторского права. Так вот, в соответствии с нормами авторского права, сегодня мы предоставляем доступ к десяти базам данных мировых производителей, к базам данных собственной генерации. И если, все-таки, человеку необходим фрагмент документа, который охраняется авторским правом, альтернативой служит служба электронной доставки документов. Мы можем фрагмент документа отсканировать и выслать пользователю на электронную почту.

Елена Долгополова, первый заместитель генерального директора Национальной библиотеки Беларуси: Возможности достаточно широкие. Мы не вчера, не позавчера приступили к такой работе. И я так, чтобы было понятно нашим телезрителям, разбила бы наши возможности на четыре блока. В первую очередь, студент пишет, например, курсовую работу либо контрольную, что он должен? Найти информацию. Поэтому первый блок – это обеспечение поиска информации как по нашим ресурсам, так и по ресурсам, которые находятся в сети Интернет в открытом доступе путем навигации, так и предоставление информации о базах данных, которые могут быть полезны и т. д.

Третий блок – кто-то не обладает достаточным опытом информационной деятельности либо не обладает достаточным временем для этого, поэтому комплекс информационных и библиографических услуг. Одни услуги консультационного характера, например, студент не знает, как подобрать для контрольной работы список литературы. Обращается в бесплатную справочную службу, их у нас три, и получает список литературы до десяти наименований. Если же 10 наименований не устраивает и это дипломная работа, то тогда уже на платной основе он может обратиться, заказать список и там будет 50, 100 позиций, т. е. такое количество источников достаточно большое, которое он может использовать в дальнейшем.

Кто-то написал уже научную работу, но не уверен, что список литературы соответствует требованиям, поэтому он тоже обращается в библиотеку, это все онлайн, у нас нет контактов физических с пользователем, отправляет нам список, мы его дорабатываем в соответствии с требованиями и человек сдает хорошую работу.

Кто-то хочет проверить, насколько оригинальна его работа. Он может обратиться тоже за соответствующей услугой – проверка, как говорят наши пользователи, на плагиат.

Услуга по индексированию документов. Например, наш пользователь занимается научной деятельностью и хочет опубликовать статью в журнале, значит, есть требование: присвоить классификационный индекс, мы тоже его сделаем, ну, и ряд других услуг.

Конечно, мы должны помнить о том, что некоторые только начинают работать в крупной библиотеке и слабо ориентируются, вообще, в том, что они видят на нашем портале, в том, что они видят в библиотеке, когда в нее приходят, поэтому это блок видеоуроков, которые позволяют пользователю научиться основным шагам по поиску информации, ее обработке и т. д.

Поэтому очень кратко наши возможности выглядят так. Я всегда призываю, пожалуйста, зайдите на портал, не покидайте его сразу, посмотрите внимательно каждый раздел и многое вам станет ясно. Сейчас мы готовим даже инфографику, когда показываем путь читателя и поясняем ему, как, вообще, пользоваться ресурсами любой крупной библиотеки, ну, и в первую очередь, Национальной.