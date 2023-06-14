Отличный источник разгрузки. Рассказываем о пользе и вреде смузи

Сезон открыт. Смузи – истинный вкус лета. Сразу три в одном – густой напиток, тающий во рту десерт и легкое пюре. Но польза этого коктейля напрямую зависит от ингредиентов, которые входят в его состав.

Катерина Давыдова, врач-диетолог, нутрициолог:

Если питаться одними смузи – эта история не про здоровье. История про здоровье – это сбалансированный рацион, необходимая калорийность исходя из индивидуальных особенностей, запроса человека. Смузи – отличный источник разгрузки, то есть, когда человек не находится в дефицитных состояниях. Немножечко ускорить метаболизм, если человек, например, находится на этапе снижения массы тела. Тем, кто надеется похудеть «на смузи», следует научиться подсчитывать калории в смеси. Учитывайте и то, что отсутствие процесса пережевывания пищи мешает появлению чувства насыщения и можно съесть что-нибудь лишнее.



Катерина Давыдова:

Смузи – это не напиток, как многие привыкли считать, это прием пищи. Независимо от того, какие компоненты смузи, они поднимают уровень глюкозы, затем высвобождается уровень инсулина, организм воспринимает это как прием пищи.

Есть и плюсы употребления этих напитков. Одна-две порции хорошо составленного смузи может решить проблему недобора клетчатки и других витаминов. Катерина Давыдова:

Не стоит делать акцент лишь на фруктовое смузи, так как фрукты содержат фруктозу. И вот эта фруктоза, естественно, не поднимет уровень глюкозы, но высвободит достаточно много инсулина, который при таком не слишком активном образе жизни уйдет в жировую прослойку. Большое количество фруктозы – это большая нагрузка на поджелудочную железу. Делайте акценты на ягодных и овощных сочетаниях. Летом этот продукт может превосходно освежать, если добавить в него лед или замороженные фрукты. Катерина Давыдова:

В основу можно брать воду, можно брать молоко. Если у человека нет лактозной недостаточности. Какие-то кисломолочные продукты, например, йогурты.

Сергей Петроченко, шеф-повар:

Главное, не переборщить с ингредиентами. Да, потому что есть продукты, которые вызывают аллергию. Тот же самый мед я бы не советовал добавлять. Катерина Давыдова:

Моя личная рекомендация, добавлять в смузи растительное масло. Для того чтобы не нарушить обмен жиров. Разгрузочные дни необходимо устраивать не чаще, чем один раз в неделю. И ни в коем случае нельзя устраивать разгрузочные дни, если это касается женщин в менструальный цикл, если мы плохо выспались, если организм находится в стрессе и если есть тяжелые хронические заболевания.