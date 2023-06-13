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162 делегата не поддержали резолюцию МОТ по Беларуси – она направлена против людей и их доходов

13 июня 2023 08:02
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Резолюцию Международной организации труда по Беларуси не поддержали 162 делегата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оказывать давление на нашу страну, похоже, коллективному Западу, становится все сложнее.

Вместе с тем процедура пересмотра отношений МОТ с правительством Беларуси все же запущена. Она направлена против людей, их доходов и занятости. Цинизм в этом случае просто зашкаливает. Так решения МОТ прокомментировал глава ФПБ Беларуси. Наша делегация с первых дней работы сессии заявляла о незаконности рассматриваемых на ней обвинений в адрес Минска.

162 делегата не поддержали резолюцию МОТ по Беларуси – она направлена против людей и их доходов-1

Михаил Орда: МОТ поощряет и поддерживает санкции против трудящихся Беларуси, цинизм просто зашкаливает

Сегодня, 13 июня, на сессии Международной конференции труда прозвучит ясная и четкая позиция нашей делегации о том, что политика давления и санкций – это тупиковый путь.

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Михаил Орда # Фотофакт

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