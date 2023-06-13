Резолюцию Международной организации труда по Беларуси не поддержали 162 делегата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оказывать давление на нашу страну, похоже, коллективному Западу, становится все сложнее.

Вместе с тем процедура пересмотра отношений МОТ с правительством Беларуси все же запущена. Она направлена против людей, их доходов и занятости. Цинизм в этом случае просто зашкаливает. Так решения МОТ прокомментировал глава ФПБ Беларуси. Наша делегация с первых дней работы сессии заявляла о незаконности рассматриваемых на ней обвинений в адрес Минска.