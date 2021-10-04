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В белорусских вузах создана сеть академического развития преподавателей

04 октября 2021 06:40
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Новости Беларуси. Сеть академического развития профессорско-преподавательского состава создана в белорусских вузах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В белорусских вузах создана сеть академического развития преподавателей-1

Современные центры интерактивного обучения одновременно открылись в шести университетах страны. Цифровое оборудование, приобретенное в рамках проекта Erasmus+, позволяет проводить занятия по сетевым технологиям с онлайн-участием экспертов из других вузов и стран. Глобальный проект объединяет университеты Беларуси, Италии, Швеции, Германии и Турции.  

В белорусских вузах создана сеть академического развития преподавателей-4

Юрий Колесник, директор Института повышения квалификации и переподготовки кадров ГГТУ им. П.О. Сухого:
Наша цель обеспечить повышение квалификации, академическое развитие профессорско-преподавательского состава белорусских вузов, чтобы подготовить преподавателей к этой педагогической деятельности. Это с одной стороны. С другой стороны, опытные преподаватели тоже нуждаются в обучении, поскольку меняются образовательные технологии, они все время развиваются, особенно это IT-технологии в образовании. И это очень востребовано, особенно сейчас, когда нарастает объем знаний и нужно их более грамотно преподносить.  

В белорусских вузах создана сеть академического развития преподавателей-7

Пилотный образовательный курс, стартовавший накануне Дня учителя, символично посвящен педагогике. Тренинги по этой дисциплине особенно актуальны для технических вузов, где специальные курсы зачастую преподают специалисты, не имеющие педагогической подготовки.  

# Образование в Беларуси # общество # Юрий Колесник # Фотофакт

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