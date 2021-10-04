В белорусских вузах создана сеть академического развития преподавателей

Новости Беларуси. Сеть академического развития профессорско-преподавательского состава создана в белорусских вузах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сеть академического развития профессорско-преподавательского состава создана в белорусских вузах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Современные центры интерактивного обучения одновременно открылись в шести университетах страны. Цифровое оборудование, приобретенное в рамках проекта Erasmus+, позволяет проводить занятия по сетевым технологиям с онлайн-участием экспертов из других вузов и стран. Глобальный проект объединяет университеты Беларуси, Италии, Швеции, Германии и Турции.
Юрий Колесник, директор Института повышения квалификации и переподготовки кадров ГГТУ им. П.О. Сухого:
Наша цель – обеспечить повышение квалификации, академическое развитие профессорско-преподавательского состава белорусских вузов, чтобы подготовить преподавателей к этой педагогической деятельности. Это с одной стороны. С другой стороны, опытные преподаватели тоже нуждаются в обучении, поскольку меняются образовательные технологии, они все время развиваются, особенно это IT-технологии в образовании. И это очень востребовано, особенно сейчас, когда нарастает объем знаний и нужно их более грамотно преподносить.
Пилотный образовательный курс, стартовавший накануне Дня учителя, символично посвящен педагогике. Тренинги по этой дисциплине особенно актуальны для технических вузов, где специальные курсы зачастую преподают специалисты, не имеющие педагогической подготовки.