В белорусских вузах создана сеть академического развития преподавателей

Юрий Колесник, директор Института повышения квалификации и переподготовки кадров ГГТУ им. П.О. Сухого:

Наша цель – обеспечить повышение квалификации, академическое развитие профессорско-преподавательского состава белорусских вузов, чтобы подготовить преподавателей к этой педагогической деятельности. Это с одной стороны. С другой стороны, опытные преподаватели тоже нуждаются в обучении, поскольку меняются образовательные технологии, они все время развиваются, особенно это IT-технологии в образовании. И это очень востребовано, особенно сейчас, когда нарастает объем знаний и нужно их более грамотно преподносить.