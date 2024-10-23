20 тонн гуманитарной помощи передали жителям Курской области в рамках акции «Спина к спине»

Отношения между россиянами и белорусами находятся на беспрецедентно высоком уровне, что отражается и в межпартийных контактах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в рамках акции «Спина к спине» жителям Курской области было передано 20 тонн гуманитарной помощи. Данный проект был разработан общественным объединением «Белая Русь» совместно с партией «Единая Россия».

«Спина к спине» стала продолжением проекта «Белая Русь» – детям Донбасса», в рамках которой прошлой зимой было передано более 110 тонн гуманитарной помощи. Неравнодушные жители нашей страны собирают вещи первой необходимости. Среди них одежда, обувь, техника, продукты питания, одеяла, подушки.

Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:

В целом мы уже собрали порядка 100 тонн гуманитарной помощи, сегодня формируем уже седьмую машину, и это еще не конец. Мы будем продолжать нашу работу, сделаем все, чтобы помочь нашим братьям-россиянам в той непростой жизненной ситуации, в которой они оказались.

Отметим, что между партиями «Белая Русь» и «Единая Россия» было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, согласно которому стороны выразили стремление к наращиванию политических, общественных и культурно-гуманитарных контактов Союзного государства. Поддержка россиян, которые оказались в трудной ситуации, со стороны белорусского народа способствует углублению дружбы и братства.