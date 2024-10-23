Около 20 тыс. тонн овощей и фруктов планируют заложить в стабфонды Минской области

Стратегический витаминный запас. В стабфонды Минской области на межсезонный период планируют заложить около 20 тысяч тонн овощей и фруктов. Большая часть уже сформирована, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В межсезонье в магазинах должна быть витаминная подушка безопасности. Так, в Столбцовском районе уже загружают урожайные хранилища. Картофель, капуста, морковь, лук, свекла. Из фруктов в приоритете яблоки. Каждому отдельные комнаты с микроклиматом.

Ирина Тулейко, начальник отдела заготовок Столбцовского филиала Минского областного потребительского общества:

Все камеры у нас оснащены системой микроклимата для сохранения качества продукции. Температура где-то от 1 до +4 градусов. Картофель у нас хранится в камере с естественным микроклиматом.

Сформировать стабфонды в полном объеме необходимо до 1 декабря. К слову, в Минской области продолжаются осенние сельскохозяйственные ярмарки, где также можно приобрести свежую витаминную продукцию.