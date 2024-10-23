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Лукашенко направился в Казань на саммит БРИКС

23 октября 2024 07:42
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Александр Лукашенко с рабочим визитом 23 октября направился в Казань на саммит БРИКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко направился в Казань на саммит БРИКС-2

Глава государства примет участие в заседании в формате «БРИКС плюс/аутрич». На нем лидеры стран обсудят актуальную международную проблематику, тему укрепления взаимодействия в формате БРИКС как одной из основ многосторонности, повышения сплоченности мирового большинства и скорейшего разрешения существующих региональных конфликтов. 

Запланирована также широкая программа международных контактов Президента Беларуси. Всего на форум соберутся представители руководства более 40 государств и международных организаций.

# Международное сотрудничество

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