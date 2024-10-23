Лукашенко направился в Казань на саммит БРИКС

Александр Лукашенко с рабочим визитом 23 октября направился в Казань на саммит БРИКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства примет участие в заседании в формате «БРИКС плюс/аутрич». На нем лидеры стран обсудят актуальную международную проблематику, тему укрепления взаимодействия в формате БРИКС как одной из основ многосторонности, повышения сплоченности мирового большинства и скорейшего разрешения существующих региональных конфликтов.

Запланирована также широкая программа международных контактов Президента Беларуси. Всего на форум соберутся представители руководства более 40 государств и международных организаций.