Синдром отмены – как правильно отказаться от сахара?

Сахар – это бич современности. В спешке люди забывают сбалансировано питаться, и тут на помощь приходят разные сладости, которые мгновенно дают прилив энергии. Так у людей формируется зависимость, подобная наркотикам. Важно помнить, что быстрые углеводы – это пустые калории и источник недомогания.

Светлана Чернушевич, диетолог:

Не думайте о том, сколько вы пока что едите сладкого. Начните работать с базовым рационом и выстройте хотя бы три основных хороших, качественных приема пищи. Чтобы там было достаточно белка, который дает нам насыщение, клетчатки, которая дает насыщение и наполняет физически желудок, потому что салат, овощи занимают объективно много места. Чтобы там были углеводы, но хорошие, медленные. Сахарная зависимость реальна. Длительное употребление этого продукта приводит не только к повышению веса, но и к развитию различных заболеваний. Внимательно читайте состав на этикетках и не забывайте, что сахар шифруется под разными названиями. Светлана Чернушевич:

Фруктоза – это тоже добавленный сахар, если мы говорим не о цельных фруктах и ягодах, а зефир, допустим. Если он не на сахарозе, на фруктозе – это все равно добавленный сахар. Глюкозно-фруктозный сироп, сироп топинамбура сюда же, то есть взяли что-то и конкретно промышленно обработали. Это добавленные сахара, поэтому очень сильно читайте состав.

Психологическая сахарная зависимость есть у 70 % населения, самая высокая среди детей, молодежи и людей среднего возраста. Часто формируется в детском возрасте, а с годами становится более выраженной и осознаваемой. Запреты только усиливают эмоциональное напряжение и влечение к углеводам. Светлана Чернушевич:

По поводу отказа в моменте: эти челленджи, месяц без сладкого – такая себе история. Чаще всего заканчивается месяц, челлендж, и человек возвращается в обычное свое питание, где доселе было много сладкого. Иногда даже его становится больше, так как такой синдром отмены получается. Ему хочется прямо утолить то, что он накопил эту жажду за целый месяц. Поэтому резко отказываться – некоторым подходит, но это достаточно маленький процент людей, которые отказались на морально-волевых или просто у них в жизни что-то случилось. С большой выдержкой – им это подойдет. Отказывайтесь постепенно, формируйте сбалансированный рацион и читайте составы, особенно если на упаковке заявлено, что продукт не содержит сахара.

Светлана Чернушевич:

Здесь у нас масло какао, тертое какао, сухое обезжиренное молоко, сыворотка молочная сухая и только потом подсластитель, то есть это пятая позиция. В целом, такой шоколад можно брать. Если мы говорим о нутритивной плотности по белкам, жирам и углеводам, то шоколад немножко даже удивляет, потому что на 100 грамм шоколадки 11 грамм белка. Для обычного шоколада, непротеинового это достаточно неплохой показатель.