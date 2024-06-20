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Более 30 российских журналистов участвует в пресс-туре в Бресте

20 июня 2024 18:56
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Чем живут белорусы: от сельского хозяйства до промышленности – и на каких примерах воспитывают своих детей 20 июня смогли увидеть своими глазами более трех десятков журналистов из ведущих медиа России и Союзного государства. В Бресте проходит пресс-тур в преддверии Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 30 российских журналистов участвует в пресс-туре в Бресте-1

Пятый форт легендарной Цитадели – начало фортификационной истории. Долгое время он оставался скрытым от глаз туристов – в трех километрах от мемориального комплекса – когда-то небезопасный для посещения, между тем один из наиболее сохранившихся фортов Брест-Литовской крепости. Музейную экспозицию удалось создать благодаря союзным усилиям Беларуси и России. И открыть новую главу общей истории для сотен тысяч посетителей.

Более 30 российских журналистов участвует в пресс-туре в Бресте-4

Максим Максимов, корреспондент телеканала «БелРос»:
Большое впечатление оставляет Брестская крепость. Я ни разу здесь не был, к своему стыду, до 40 лет. Здесь все дышит историей – здесь уникальные музеи в мировом масштабе. Мы разговаривали с семьями, музейными сотрудниками – этот трепет чувствуется во всем. Россияне с не меньшим трепетом относятся, но все-таки здесь чувствуется очень сильно.

Более 30 российских журналистов участвует в пресс-туре в Бресте-7

Журналисты возложили цветы к Вечному огню мужественной цитадели. Крепость союзных отношений Беларуси и России – в общей памяти о Великой Отечественной войне. Именно трепет белорусов к наследию признают те, чья профессия подмечать детали и мыслить прагматично.

Более 30 российских журналистов участвует в пресс-туре в Бресте-10

Александр Морозов, корреспондент телеканала «Известия» (Россия):
Здесь наглядная история. Ты ее видишь, чувствуешь, можешь к ней прикоснуться – это ни с чем нельзя сравнить. Все сохранено, все увековечено, везде цветы, много детей – вот это самое важное, что много детей, которым это все показывают и рассказывают. Может быть, они еще маленькие и не понимают, что это. Но это очень важно знать.

Подробнее о пресс-туре российских журналистов смотрите в видеосюжете.

# Беларусь-Россия # общество # Кристина Протосовицкая

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