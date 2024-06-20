Более 30 российских журналистов участвует в пресс-туре в Бресте

Чем живут белорусы: от сельского хозяйства до промышленности – и на каких примерах воспитывают своих детей 20 июня смогли увидеть своими глазами более трех десятков журналистов из ведущих медиа России и Союзного государства. В Бресте проходит пресс-тур в преддверии Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пятый форт легендарной Цитадели – начало фортификационной истории. Долгое время он оставался скрытым от глаз туристов – в трех километрах от мемориального комплекса – когда-то небезопасный для посещения, между тем один из наиболее сохранившихся фортов Брест-Литовской крепости. Музейную экспозицию удалось создать благодаря союзным усилиям Беларуси и России. И открыть новую главу общей истории для сотен тысяч посетителей.

Максим Максимов, корреспондент телеканала «БелРос»:

Большое впечатление оставляет Брестская крепость. Я ни разу здесь не был, к своему стыду, до 40 лет. Здесь все дышит историей – здесь уникальные музеи в мировом масштабе. Мы разговаривали с семьями, музейными сотрудниками – этот трепет чувствуется во всем. Россияне с не меньшим трепетом относятся, но все-таки здесь чувствуется очень сильно.

Журналисты возложили цветы к Вечному огню мужественной цитадели. Крепость союзных отношений Беларуси и России – в общей памяти о Великой Отечественной войне. Именно трепет белорусов к наследию признают те, чья профессия подмечать детали и мыслить прагматично.