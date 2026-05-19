В Витебске осудили иностранца за организацию канала незаконной миграции

Прокуратура Витебска поддержала гособвинение по делу иностранного гражданина из Южной Азии. Ему вменены организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору, а также подделка и использование подложных официальных документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следствием установлено: 29-летний мужчина с февраля по июнь 2025 года помогал четырем своим соотечественникам незаконно въехать и находиться в Беларуси. Он изготавливал фиктивные ходатайства на визы, встречал мигрантов в аэропорту, организовывал их доставку в Витебск и размещение в гостиницах и хостелах.

Алексей Толкачев, заместитель прокурора Витебска:

Позже, с февраля по сентябре того же года, обвиняемый согласился изготовить поддельную печать. Она была нужна, чтобы штамповать фиктивные ходатайства на визы. Эту печать сделали на территории иностранного государства. В Беларусь ее привез курьер, очередной мигрант. С помощью этой печати фигурант успел изготовить еще 14 фальшивых бланков. Однако закончить свой умысел он не смог, по независящим от него причинам. Во время обыска дома и при личном осмотре правоохранители нашли поддельную печать и 59 готовых ходатайств. Также изъяты гарантийные письма, фото чужих паспортов и переписка с подельниками.

В суде обвиняемый полностью признал вину. С учетом представленных доказательств назначено наказание: один год и три месяца лишения свободы, а также штраф 200 базовых величин – это 9 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.