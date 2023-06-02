«Вытокі» продолжают тур по Беларуси! Смотрите, как стартовал масштабный праздник в Барановичах

Новости Беларуси. Много спорта и ярких эмоций. В Барановичах стартовал культурно-спортивный фестиваль «Вытокi». Город стал второй остановкой масштабного праздника в этом сезоне. В первый день традиционно акцент на образовательную и культурную составляющие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На семинаре-практикуме от Белорусской олимпийской академии, к примеру, можно было познакомиться с достижениями наших атлетов. А в городском парке ребятам предложили «улететь» в космос. Путешествие по планетам Солнечной системы – креативное направление художественного интерактива от галереи «АртХаос».

Денис Барсуков, художник:

Есть круглый фонтан. Фонтан – это как Солнце, источник жизни, например. Ну и вода тоже как источник жизни. И вокруг этого Солнца возникла идея завертеть Солнечную систему, чтобы дети знали, из каких планет она состоит, в каком порядке они друг от друга находятся, и при этом они могли прыгать, чтобы им было весело.

Журналисты отправились в пресс-тур по наиболее знаковым местам Барановичского района. Также представители СМИ побывали в крупнейшем в Беларуси зооландшафтном парке и посетили Музей железной дороги.

Артем Бутусов, директор культурно-спортивного центра Барановичского отделения БЖД:

Мы очень рады приветствовать гостей города и горожан. Мы всегда рады, когда наши гости приходят к нам в музей. Чем мы можем их порадовать? Здесь находится великолепная техника прошлых времен, а также в другой части нашего музея находится техника, которая до сих пор работает на Белорусской железной дороге. Это кусочек истории, нашей истории.

Полное погружение в атмосферу фестиваля организаторы обещают в субботу, 3 июня. Занятие по душе найдется абсолютно каждому. Гостям предложат заглянуть в истоки и познакомиться с обрядами и гастрономическими особенностями Брестского региона.