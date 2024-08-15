Поднять рояль на высоту 32 этажа – познакомились с профессией промышленного альпиниста

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. Промышленные альпинисты с высоты птичьего полета не только любуются красотой столицы, но и рискуя жизнью, проводят в белорусских городах генеральную уборку. Мойка стекол и стен зданий, покраска фасадов, установка рекламных баннеров – далеко не полный список задач. С отважной миссией виртуозно справляется Дмитрий Субоч, за плечами мужчины 11 лет трудового стажа.

Дмитрий Субоч, промышленный альпинист:

На протяжении этого времени я был и остаюсь работником строительной специальности. Плюс веревочный доступ дает сложный подход к выполнению работы, но практически все становится возможным. Обучался в центре МЧС Светлая Роща. Альпинисты учатся завязывать узлы, вить веревки, оказывать первую помощь пострадавшим, еще отлично разбираются во всех видах грузоподъемного оборудования.

Дмитрий Субоч:

Полиспастные работы – это когда вам надо, допустим, поднять рояль весом 500 килограммов на высоту 32 этажа. Обычно выполняем фасадные работы клининговые, монтажные. Монтаж рекламы, баннеров, наружного освещения, очень часто производим такелажные работы. Безопасность превыше всего. Крайне важно соблюдать инструкцию и перед каждым выходом проверять экипировку. Еще вопреки стереотипам, альпинистам очень полезно бояться высоты, страх мобилизует мозг и заставляет внимательней относиться к рутинным операциям.

Иван Бечков, промышленный альпинист:

Свой первый спуск я помню. Страх всегда присутствует, без страха опасно идти. Если начинаешь, бояться, то в первую очередь начинаешь проверять снаряжение в каком состоянии. Если страх не присутствует, то можно в срыв уйти.