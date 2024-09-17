Откуда пошло название посёлка Шарковщина? Рассказываем историю о Шарочке – парне с серыми глазами

Анастасия Макеева, корреспондент:

Этот уголок Поозерья славится своей историей, храмами и болотом Ельня. А еще его называют яблочной столицей, ведь это родина легендарного садовода-селекционера – Ивана Павловича Сикоры. Отправляемся за хрустящими приключениями!

Знакомство с городским поселком Шарковщина начинаем с центра. Виды на реке Дисна очаровательны. Впервые край упоминается в летописи в 1503 году. Здесь хозяйничали Зеновичи, Сапеги, Домбровские, Лопатинские. История интересна и многогранна. По поводу названия существует немало версий и легенд. Корень «шарк» в переводе с финского означает «плотва». Возможно, в Дисне ее было немало. И сейчас рыбалка что надо, и есть оборудованный пляж для отдыха. И все же местные любят историю о Шарочке – парне с серыми (шэрыми) глазами.