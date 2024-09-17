Литва планирует увеличить военные расходы до 4% ВВП

Теперь стране нужно снова увеличить расходы на оборону для закупки американских зенитно-ракетных комплексов. Сейчас Вильнюс тратит чуть более 3 % ВВП на оружие. Новое предложение предполагает, что расходы вырастут до 4 %. За последние 5 лет Прибалтийская республика увеличила финансирование обороны в несколько раз. И при этом власти готовят план эвакуации всех жителей страны через порт Клайпеды.