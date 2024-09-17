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Литва планирует увеличить военные расходы до 4% ВВП

17 сентября 2024 07:17
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Несмотря на критические проблемы во внутренних делах, литовские власти продолжают милитаризацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва планирует увеличить военные расходы до 4% ВВП-2

Теперь стране нужно снова увеличить расходы на оборону для закупки американских зенитно-ракетных комплексов. Сейчас Вильнюс тратит чуть более 3 % ВВП на оружие. Новое предложение предполагает, что расходы вырастут до 4 %. За последние 5 лет Прибалтийская республика увеличила финансирование обороны в несколько раз. И при этом власти готовят план эвакуации всех жителей страны через порт Клайпеды.

# Международная политика

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