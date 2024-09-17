После обращения к Президенту новую пекарню открыли в Рогачёве
Более полутора тонн вкусной и ароматной продукции каждый день. В Рогачеве открыли современное хлебобулочное производство. У этого события есть предыстория, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Местных жителей ранее не устраивало качество хлеба. Они даже обратились к Президенту. Александр Лукашенко потребовал обеспечить качественное обслуживание сельского населения.
И вот спустя 3 месяца пекарня заняла цеха хлебозавода, который не функционировал более 2 лет. Строители проделали масштабную работу: от замены всех коммуникаций до перепланировки и установки современного оборудования. Создано более 20 рабочих мест.
Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:
Было четкое поручение: к окончанию 2024 года запустить производство. Было принято решение сделать линию на полторы тонны в сутки (с расширением до трех тонн). Поэтому в первую очередь это обеспечение Рогачевского района, обеспечение своей торговой сети.
Хлебобулочное производство появилось благодаря программе «Один район – один проект». Полностью инвестиционный проект завершится к концу 2025 года. В три смены здесь будут трудиться до полусотни человек.