После обращения к Президенту новую пекарню открыли в Рогачёве

Более полутора тонн вкусной и ароматной продукции каждый день. В Рогачеве открыли современное хлебобулочное производство. У этого события есть предыстория, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местных жителей ранее не устраивало качество хлеба. Они даже обратились к Президенту. Александр Лукашенко потребовал обеспечить качественное обслуживание сельского населения.