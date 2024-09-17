Более 83 тыс. рублей собрали в ходе акции «Соберём детей в школу»

«Соберем детей в школу». Завершающее мероприятие в рамках благотворительной кампании Белорусского Красного Креста прошло в столичной средней школе № 109 имени Веры Хоружей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хотя учебный год уже начался, детей порадовали концертной программой и приятными сюрпризами. В подарках – рюкзаки с полным набором канцелярии, а также в честь большого праздника, Дня народного единства, к набору добавили майки с символикой Беларуси.

Нам пригодятся подарки, будем с ними ходить в школу, рисовать, лепить.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Помогаем 1 сентября пойти деткам различных категорий в школу. Это и дети с особенностями развития, детки-инвалиды, дети, которые находятся в социально опасном положении. Они все наши дети. Дополнительно нам удалось привлечь спонсорскую помощь и просто пожертвование от обычных физических лиц более чем на 83 тысячи белорусских рублей. Это на самом деле очень важно. Потому что эти акции доброты всегда показывают, что мы вместе, едины, что мы одна большая семья.