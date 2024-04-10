Опасность подстерегает не только в лесу. Как защититься от клещей?

Клещи атакуют! Пока мы прогуливаемся по парку или лесу, тихий и опасный кровопийца смиренно ждет свою жертву. Он подстерегает добычу, расположившись на траве, сухостое или прошлогодних листьях. После прогулки на природе обязательно осматривайте себя и своих животных.

Светлана Яшкова, энтомолог Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Начиная с ранней весны, мы обращаем внимание нашего населения на проблему клещевых инфекций, которая существуют у нас в республике. Ежегодно регистрируется два инфекционных заболевания, которые передают клещи – это клещевой энцефалит и Лайм-боррелиоз. Заразиться этими заболеваниями можно через присасывание клещей, а клещевым энцефалитом при употреблении еще сырого козьего молока.

Пейте козье молоко – будете здоровы. Но обязательно перед этим проверьте животное на наличие клещевых инфекций, если симптомы будут обнаружены, употреблять такой продукт не стоит.

Светлана Яшкова:

На территории Республики Беларусь широко распространены два вида клещей, которые могут привести к заражению. В любом случае, если к вам присосался клещ, обязательно обратитесь в организацию здравоохранения.