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Опасность подстерегает не только в лесу. Как защититься от клещей?

10 апреля 2024 12:38
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Клещи атакуют! Пока мы прогуливаемся по парку или лесу, тихий и опасный кровопийца смиренно ждет свою жертву. Он подстерегает добычу, расположившись на траве, сухостое или прошлогодних листьях. После прогулки на природе обязательно осматривайте себя и своих животных.

Опасность подстерегает не только в лесу. Как защититься от клещей?-1

Светлана Яшкова, энтомолог Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Начиная с ранней весны, мы обращаем внимание нашего населения на проблему клещевых инфекций, которая существуют у нас в республике. Ежегодно регистрируется два инфекционных заболевания, которые передают клещи – это клещевой энцефалит и Лайм-боррелиоз. Заразиться этими заболеваниями можно через присасывание клещей, а клещевым энцефалитом при употреблении еще сырого козьего молока.

Пейте козье молоко – будете здоровы. Но обязательно перед этим проверьте животное на наличие клещевых инфекций, если симптомы будут обнаружены, употреблять такой продукт не стоит.

Светлана Яшкова:
На территории Республики Беларусь широко распространены два вида клещей, которые могут привести к заражению. В любом случае, если к вам присосался клещ, обязательно обратитесь в организацию здравоохранения.

Опасность подстерегает не только в лесу. Как защититься от клещей?-4

Самым надежным средством против болезни Лайма и энцефалита считается вакцинация, эффективность которой составляет 97-100 процентов. При этом эффект сохраняется почти три года. Но опасность подстерегает нас не только в лесу. Бешенство – особо опасное заболевание, которое в 99 процентах случаев приводит к летальному исходу.

Подробности в видео.

# Здоровье # общество

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