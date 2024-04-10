Как ухаживать за зубами, чтобы сохранить белоснежную улыбку? Вот что советуют стоматологи
Белоснежная улыбка – это не только генетическая предрасположенность, но и регулярный уход. Зачастую ежедневного домашнего ухода недостаточно, частички пищи скапливаются в труднодоступных местах и образуют отложения, которые невозможно убрать щеткой самостоятельно. Избавиться от твердого налета и камня поможет профессиональная чистка зубов.
Анастасия Джалилова, стоматолог-терапевт медицинского центра «Мерси»:
Каждый день после чистки в течение нескольких часов на поверхности зубов образуется биопленка, которая состоит из миллиона бактерий, которые образуются вновь и вновь. Они продуцируют кислоту, которая пагубно воздействует на эмаль зубов. Налет, который не был удален, омывается слюной и быстро твердеет, образуя камни. Профессиональная гигиена полости рта – это профилактическая процедура, во время которой производится профессиональная очистка полости рта от зубных отложений, от мягкого зубного налета, от поддесневого зубного налета, от налета курильщика.
Стоматологи рекомендуют проводить профессиональную чистку не реже одного раза в год. Однако стоит помнить, что скорость образования зубного камня у всех разная. Чистка бывает ультразвуковая, пескоструйная и механическая. Сам процесс проходит в несколько этапов.
Анастасия Джалилова:
Плотность камня может разбить только ультразвук. Доктор может регулировать мощность колебания, чтобы не доставлять неприятных ощущений пациенту. Эти колебания ультразвука никак не вредят зубной эмали. После удаления твердого зубного налета доктор приступает к удалению пигментированного зубного налета, который образуется в результате курения, потребления чая, кофе. Удаляется этот налет с помощью пескоструя.
После удаления пигментированного налета специалист приступает к полировке зубов с помощью щетки и пасты. Когда все поверхности очищены, наступает этап фторирования или укрепления эмали.
Анастасия Джалилова:
Зубы насыщаются фтором, снимается чувствительность, они укрепляются после этой процедуры. В наше время существует много разных вкусов, пациенту есть из чего выбрать и наслаждаться этой процедурой.
После проведения процедуры важно заменить вашу зубную щетку на новую, придерживаться белой диеты, а также исключить из рациона кислые продукты на несколько дней.
Анастасия Джалилова:
При регулярном профилактическом осмотре и чистке доктор может выявить кариес на ранней стадии, что поможет избежать таких проблем, как осложнения кариеса, глубоких полостей, пульпитов.
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