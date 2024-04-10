Как ухаживать за зубами, чтобы сохранить белоснежную улыбку? Вот что советуют стоматологи

Белоснежная улыбка – это не только генетическая предрасположенность, но и регулярный уход. Зачастую ежедневного домашнего ухода недостаточно, частички пищи скапливаются в труднодоступных местах и образуют отложения, которые невозможно убрать щеткой самостоятельно. Избавиться от твердого налета и камня поможет профессиональная чистка зубов.

Анастасия Джалилова, стоматолог-терапевт медицинского центра «Мерси»:

Каждый день после чистки в течение нескольких часов на поверхности зубов образуется биопленка, которая состоит из миллиона бактерий, которые образуются вновь и вновь. Они продуцируют кислоту, которая пагубно воздействует на эмаль зубов. Налет, который не был удален, омывается слюной и быстро твердеет, образуя камни. Профессиональная гигиена полости рта – это профилактическая процедура, во время которой производится профессиональная очистка полости рта от зубных отложений, от мягкого зубного налета, от поддесневого зубного налета, от налета курильщика.

Стоматологи рекомендуют проводить профессиональную чистку не реже одного раза в год. Однако стоит помнить, что скорость образования зубного камня у всех разная. Чистка бывает ультразвуковая, пескоструйная и механическая. Сам процесс проходит в несколько этапов.

Анастасия Джалилова:

Плотность камня может разбить только ультразвук. Доктор может регулировать мощность колебания, чтобы не доставлять неприятных ощущений пациенту. Эти колебания ультразвука никак не вредят зубной эмали. После удаления твердого зубного налета доктор приступает к удалению пигментированного зубного налета, который образуется в результате курения, потребления чая, кофе. Удаляется этот налет с помощью пескоструя.