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Что такое апсайклинг и почему это модно? Поговорили с дизайнером

10 апреля 2024 11:26
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Что такое апсайклинг и почему мир моды и шитья сходит по нему с ума? Об этом поговорили с гостьей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Мария Авижич, дизайнер. 

Ольга Бурлакова, ведущая:
Что такое апсайклинг?

Что такое апсайклинг и почему это модно? Поговорили с дизайнером-1

Мария Авижич, дизайнер:
Апсайклинг – это процесс трансформации, изменения, переделка какой-то базовой вещи, которая была в употреблении. Когда я создаю что-то новое, оно может прослужить дальше в повседневной жизни или для показа.

Александр Меженный, ведущий:
Как давно вы этим занимаетесь?

Мария Авижич:
С раннего детства я любила открыть шкаф, найти мамины платья, примерять. Порезать штору, сделать наряд невесты. Доходило до того, что от меня прятали ножницы, чтобы я ничего не испортила, но душа требовала продолжения. Я находила вещи в кладовке, у меня получалось что-то невообразимое.

Подробности в видео

# Мода # общество # Мария Авижич # Ольга Бурлакова # Александр Меженный # Юрий Царёв

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