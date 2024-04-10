Что такое апсайклинг и почему это модно? Поговорили с дизайнером

Что такое апсайклинг и почему мир моды и шитья сходит по нему с ума? Об этом поговорили с гостьей.

Мария Авижич, дизайнер:

Апсайклинг – это процесс трансформации, изменения, переделка какой-то базовой вещи, которая была в употреблении. Когда я создаю что-то новое, оно может прослужить дальше в повседневной жизни или для показа.

Александр Меженный, ведущий:

Как давно вы этим занимаетесь?

Мария Авижич:

С раннего детства я любила открыть шкаф, найти мамины платья, примерять. Порезать штору, сделать наряд невесты. Доходило до того, что от меня прятали ножницы, чтобы я ничего не испортила, но душа требовала продолжения. Я находила вещи в кладовке, у меня получалось что-то невообразимое.