Выставка последних изобретений белорусских учёных проходит в Новополоцке

Новополоцк на два дня окунулся в атмосферу праздника и сплоченности. На многих локациях с первых минут работы настоящий аншлаг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новейшие разработки в сфере генетики, биотехнологий, беспилотники, а также оптика для мощнейших лазеров – все это представлено на выставке академии наук «Взгляд за горизонт». Здесь можно познакомиться с последними изобретениями белорусских ученых в области космонавтики, увидеть макет антарктической станции, а также линейку продукции здорового питания. Особый интерес у посетителей вызвали монокристаллы и искусственные изумруды.

Анна Котельникова, младший научный сотрудник НПЦ НАН Беларуси по материаловедению:

Мы выращиваем изумруды. В природе это камни, которые формируются из таких элементов, как берилл, алюминий, кремний и кислород. Мы повторяем этот же процесс, только используем более чистое сырье, чем в природе. Поскольку мы можем их синтезировать быстрее, чем это в природе происходит, то есть буквально за пару месяцев вырастает такой крупный монокристалл, соответственно, и цена на них существенно ниже. Даже не в десятки, а без преувеличения, в сотни раз.

Алексей Труханов, академик-секретарь НАН Беларуси:

На данной выставке есть что посмотреть. Я бы рекомендовал всем, кто посетит выставку, обратить внимание на исследования в области новых материалов. Это действительно то, чем мы можем гордиться. Все, что здесь представлено, обладает в хорошем понимании уникальностью. И самая главная уникальность, что это получено нашими белорусскими учеными в стенах Национальной академии наук Беларуси.

А в расписании учащихся новополоцкого политехнического колледжа «НЕскучные НЕлекции». Ребятам предложили порассуждать на тему выбора и его влияния на все сферы жизни. Спикеры делились личными историями и примерами. При этом подчеркивали: каждое принятое решение – ответственность за свое будущее и будущее страны.

Мария Горнак, учащаяся Новополоцкого государственного политехнического колледжа:

В любое время народ должен быть един. Это какое-то содружество, то есть все друг другу помогают. Это дальнейшее будущее. То есть мы строим, закладываем кирпичики на будущее другим. Мы должны показать пример нашей молодежи, которая будет, что они должны быть дружными, едиными и сплоченными.