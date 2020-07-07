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«Здесь применена современная европейская технология». Самая мощная электроподстанция готова к запуску БелАЭС

07 июля 2020 09:55
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Новости Беларуси. Самая мощная распределительная электроподстанция страны готова к запуску Белорусской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь завершилась масштабная реконструкция. 

Как будут встраивать БелАЭС в энергосистему Беларуси

«Здесь применена современная европейская технология». Самая мощная электроподстанция готова к запуску БелАЭС-1

Подстанция «Белорусская» передает электричество в регионы, а также связывает энергосистему нашей страны с Россией и Прибалтикой.  

Модернизация позволила перейти на современные технологии и заменить оборудование распрeделительного устройства.

Это самая высоковольтная ЛЭП в Беларуси с напряжением 750 киловольт. Она позволит передавать электроэнергию с наименьшими потерями.   

«Здесь применена современная европейская технология». Самая мощная электроподстанция готова к запуску БелАЭС-4

Павел Дрозд, генеральный директор ГПО «Белэнерго»:   
Мы реконструировали полностью ОРУ-750 киловольт, установили новое современное европейское оборудование, таким образом, повысили надёжность работы оборудования. И это связано в первую очередь сегодня, что у нас подстанция «Белорусская», на неё завязана вся противоаварийная автоматика белорусской энергосистемы. Реконструкция подстанции «Белорусская» связана с программой интеграции АЭС, поэтому мы линию сегодня имеем связи 750 киловольт со Смоленской АЭС, чтобы была возможность передачи мощности при необходимости с Россией или со Смоленской атомной станции сюда, в нашу страну, и от нас, если нужно, им.   

«Здесь применена современная европейская технология». Самая мощная электроподстанция готова к запуску БелАЭС-7

Живорад Смилькович, руководитель представительства компании  генерального подрядчика проекта (Словения):
Здесь применена современная европейская технология, которая совместно с белорусскими предприятиями. Технология одна из самых передовых и новейших, которая даёт возможность пользоваться минимально 35-50 лет, не делать никакую реконструкцию.   

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«Здесь применена современная европейская технология». Самая мощная электроподстанция готова к запуску БелАЭС-10

Реконструкция электроузла – часть масштабной программы по интеграции БелАЭС в энергосистему страны. Подобные подстанции появились во многих регионах Беларуси. Все они необходимы для поддержания энергобаланса и эффективного распределения электричества, которое будет давать мирный атом.    

# АЭС в Беларуси # общество # Павел Дрозд # Живорад Смилькович # Фотофакт

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