«Здесь применена современная европейская технология». Самая мощная электроподстанция готова к запуску БелАЭС

Павел Дрозд, генеральный директор ГПО «Белэнерго»:

Мы реконструировали полностью ОРУ-750 киловольт, установили новое современное европейское оборудование, таким образом, повысили надёжность работы оборудования. И это связано в первую очередь сегодня, что у нас подстанция «Белорусская», на неё завязана вся противоаварийная автоматика белорусской энергосистемы. Реконструкция подстанции «Белорусская» связана с программой интеграции АЭС, поэтому мы линию сегодня имеем связи 750 киловольт со Смоленской АЭС, чтобы была возможность передачи мощности при необходимости с Россией или со Смоленской атомной станции сюда, в нашу страну, и от нас, если нужно, им.