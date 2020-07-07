«В горшок мы подсеиваем полезный грибок – микоризу». Как вырастить перец чили на балконе

«Боливийская радуга» – эта разновидность перца чили всё больше набирает популярность у огородников. С одного куста выходит годовой запас острой приправы.

Как вырастить такой перец, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Мы берём торф, добавляем компоста, немного перлита, чтобы повысить влагоёмкость и ёмкость нашей почвы.

Андрей Пташник, основатель коллектива городских огородников: Перец «Боливийская радуга» – абсолютно неприхотливое растение, которое способен вырастить любой начинающий огородник. Он устойчив ко многим стрессам: перепады температур, засуха. И обладает очень острым, ярким, выраженным вкусом. Вы с лёгкостью сможете вырастить его у себя на балконе. Для этого вам понадобятся всего лишь субстрат, компост, перлит, вода, семечки и немножко кокосового волокна. Сначала мы подготовим субстрат для нашего перца.

И всё перемешиваем. На дно горшка мы обязательно кладём дренаж, чтобы излишки воды свободно уходили из горшка.

Дальше в горшок мы подсеиваем полезный грибок – микоризу. Благодаря этому симбиозу, растение может получать больше влаги и полезных веществ из почвы.

Дальше засыпаем землю в горшок и немного её уплотняем.

Немного проливаем водой и переходим к посадке семечки. При посадке семечки мы будем использовать кокосовую губку.

Кокос содержит полезный грибок, который борется с различными болезнями, такими как корневая гниль и прочее.

Помещаем внутрь семечку. Нам будет легко следить, насколько быстро прорастает наше растение.