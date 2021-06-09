Откуда берётся золотистый песок на пляжах и как чистят водоёмы? Рассказали в Минском лесопарковом хозяйстве

Новости Беларуси. А вы еще не искупались? Пляжный сезон в Беларуси открыт уже месяц, но погода этим летом не всегда располагает к отдыху у воды. Тем не менее 21 пляж Минска полностью готов предоставить все возможности курорта. О том, как благоустроена прибрежная зона и как отдохнуть безопасно, поговорили с гостем программы «Большой город» Павлом Богданчиком, директором предприятия «Минское лесопарковое хозяйство». Екатерина Забенько, ведущая:

Золотой песочек на пляжах откуда-то берется, он же там, к сожалению, не сам появился. Откуда завозится этот песок? Как придается такой эстетичный, курортный вид пляжам?

Павел Богданчик, директор УП «Минское лесопарковое хозяйство»:

Мы подвозим песок, закупает его наше предприятие. В 2020 году мы закупили 6 000 кубометров песка, это повышенный песок, просеянный песок высшего класса. Мы его покупали в карьерах Смолевичского района, он был завезен. Вы правильно сказали, мало его купить и привезти в зоны, его надо обслуживать. Екатерина Забенько:

Есть же специальная машина? Павел Богданчик:

Да, у нас на предприятии имеется пляжеуборочная машина, которая агрегатируется с мини-трактором. Она рыхлит песок, просеивает, достает оттуда стекло бутылок, мусор. Одна проблема, что эта машинка должна работать, когда нет отдыхающих. Мы выводим ее с шести утра. Самое главное условие – песок должен быть сухим. После дождя она не просеивает, а забивает сито. А когда песок сухой, тогда машина работает, просеивает этот песочек.