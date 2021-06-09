Откуда берётся золотистый песок на пляжах и как чистят водоёмы? Рассказали в Минском лесопарковом хозяйстве

Новости Беларуси. А вы еще не искупались? Пляжный сезон в Беларуси открыт уже месяц, но погода этим летом не всегда располагает к отдыху у воды. Тем не менее 21 пляж Минска полностью готов предоставить все возможности курорта. О том, как благоустроена прибрежная зона и как отдохнуть безопасно, поговорили с гостем программы «Большой город» Павлом Богданчиком, директором предприятия «Минское лесопарковое хозяйство».
Екатерина Забенько, ведущая:
Золотой песочек на пляжах откуда-то берется, он же там, к сожалению, не сам появился. Откуда завозится этот песок? Как придается такой эстетичный, курортный вид пляжам?
Павел Богданчик, директор УП «Минское лесопарковое хозяйство»:
Мы подвозим песок, закупает его наше предприятие. В 2020 году мы закупили 6 000 кубометров песка, это повышенный песок, просеянный песок высшего класса. Мы его покупали в карьерах Смолевичского района, он был завезен. Вы правильно сказали, мало его купить и привезти в зоны, его надо обслуживать.
Екатерина Забенько:
Есть же специальная машина?
Павел Богданчик:
Да, у нас на предприятии имеется пляжеуборочная машина, которая агрегатируется с мини-трактором. Она рыхлит песок, просеивает, достает оттуда стекло бутылок, мусор. Одна проблема, что эта машинка должна работать, когда нет отдыхающих. Мы выводим ее с шести утра. Самое главное условие – песок должен быть сухим. После дождя она не просеивает, а забивает сито. А когда песок сухой, тогда машина работает, просеивает этот песочек.
Екатерина Забенько:
Наверное, зона под водой тоже приводится в порядок, туда тоже что-то насыпается?
Павел Богданчик:
Туда не насыпается, но службами «Минскводоканала» постоянно перед открытием пляжного сезона проводится обследование и очистка дна водоемов, чтобы отдыхающие смело могли купаться и знали, что там не поранятся. Поэтому «Минскводоканал» и их службы до 20 мая провели обследование дна всех пляжей, провели очистку всех водоемов. В сезон они тоже работают. Это не значит, что они до 20 мая очистили и все, они работают весь пляжный сезон. Осматривают, проводят очистку.
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