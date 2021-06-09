Открыт купальный сезон. Соблюдают ли минчане чистоту в зонах отдыха?

Новости Беларуси. А вы еще не искупались? Пляжный сезон в Беларуси открыт уже месяц, но погода этим летом не всегда располагает к отдыху у воды. Тем не менее 21 пляж Минска полностью готов предоставить все возможности курорта. О том, как благоустроена прибрежная зона и как отдохнуть безопасно, поговорили с гостем программы « Большой город » Павлом Богданчиком, директором предприятия «Минское лесопарковое хозяйство».

Екатерина Забенько, ведущая: Что касается культуры отдыхающих. Мне кажется, такой красивый песок, в том числе много времени проводят дети – бросить какой-то окурок либо какую-то бутылку... Как вы считаете, меньше стало таких примеров, когда люди мусорят на пляже, не выбрасывают за собой ничего?

Павел Богданчик, директор УП «Минское лесопарковое хозяйство»:

Хочу сказать, что тенденция отдыхающих после 2014 года ушла в лучшую сторону. Наверное, информационные стенды, обучение детей со школы дают свои результаты. Понятно, это не сиюминутный результат, за день не сможем достичь. Но я хотел бы сказать, что постепенно идет работа, мы это выполняем. Меньше становится фактов вандализма. Хотелось бы отметить, что у нас в зонах отдыха, банальный пример, стоят контейнеры для пластика, для стекла. Если даже пять лет назад народ не сортировал, то уже в прошлом году мы сдали 20 тонн стекла и 20 тонн пластика из зон отдыха. Это то, что люди сами сортируют, мы просто сдаем его потом на полигоны, утилизируем, сдаем для переработки.

Екатерина Забенько:

Отрадно, что число культурно отдыхающих повышается. Купальный сезон открыт, беседки и шезлонги ждут отдыхающих, золотой песок обещает курортное настроение. Спортивные площадки приглашают на активный отдых у воды. Можно прокатиться на банане и катамаране.