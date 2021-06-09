Установили настил на воду. Что ещё есть на инклюзивных пляжах, которые появились в Минске?
Новости Беларуси. Сегодня у нас прекрасная тема, которая отвлекает от будничных хлопот, – это пляжный отдых. Где в Минске можно искупаться и позагорать в курортных условиях, обсуждаем в студии «Большого города» с директором предприятия «Минское лесопарковое хозяйство» Павлом Богданчиком.
Екатерина Забенько, ведущая:
Появились уже инклюзивные пляжи. Будет ли развиваться инфраструктура для этой категории минчан?
Павел Богданчик, директор УП «Минское лесопарковое хозяйство»:
Хотел бы отметить, что в 2020 году мы попробовали создать инклюзивный пляж. Было выбрано Заславское водохранилище, пляж № 9. Мы в прошлом году установили комплект лесной мебели, кабинку для переодевания, настил был на воду, чтобы люди выходили. Мы заметили, что это очень пользуется популярностью. Но, к сожалению, не все отдыхающие с ограниченными возможностями могут добраться за город. Поэтому в этом году мы обустроили на Цнянском водохранилище пляж № 2, находится в городе. Мы установили кабинку для переодевания, комплект лесной мебели. Мы в этом году по согласованию с председателями установили по три спортивных тренажера на зонах отдыха.
Екатерина Забенько:
То есть вы подстроились под потребности, сделали поближе?
Павел Богданчик:
Да, и инфраструктуру. Мы не просто сами решили и это сделали, а есть ответственные люди, с которыми мы согласовываем, что надо, какие параметры. Чтобы не просто сделать и сказать, что мы сделали, а хотим создать максимальные удобства. Мы ставили по три тренажера, согласовывали, какие надо, заказали. Мы консультировались: что надо, что пользуется спросом. Эти тренажеры уже пользуются спросом. Мы их установили в начале мая, и видно, что люди приезжают и занимаются. Людям это нравится. Это надо делать, это надо развивать, поверьте мне.
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