Установили настил на воду. Что ещё есть на инклюзивных пляжах, которые появились в Минске?

Новости Беларуси. Сегодня у нас прекрасная тема, которая отвлекает от будничных хлопот, – это пляжный отдых. Где в Минске можно искупаться и позагорать в курортных условиях, обсуждаем в студии «Большого города» с директором предприятия «Минское лесопарковое хозяйство» Павлом Богданчиком. Екатерина Забенько, ведущая:

Появились уже инклюзивные пляжи. Будет ли развиваться инфраструктура для этой категории минчан?

Павел Богданчик, директор УП «Минское лесопарковое хозяйство»:

Хотел бы отметить, что в 2020 году мы попробовали создать инклюзивный пляж. Было выбрано Заславское водохранилище, пляж № 9. Мы в прошлом году установили комплект лесной мебели, кабинку для переодевания, настил был на воду, чтобы люди выходили. Мы заметили, что это очень пользуется популярностью. Но, к сожалению, не все отдыхающие с ограниченными возможностями могут добраться за город. Поэтому в этом году мы обустроили на Цнянском водохранилище пляж № 2, находится в городе. Мы установили кабинку для переодевания, комплект лесной мебели. Мы в этом году по согласованию с председателями установили по три спортивных тренажера на зонах отдыха. Екатерина Забенько:

То есть вы подстроились под потребности, сделали поближе?