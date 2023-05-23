«Открывается совсем как другой человек». Наталья Кочанова встретилась со студентами

Новости Беларуси. Справедливое отношение к людям – основной критерий развития нашей страны. Об этом заявила председатель Совета Республики, общаясь с учащимися вузов. Встречи со спикером ребята ждали: провести открытый диалог Наталья Кочанова пообещала на республиканском субботнике во время посадки аллеи мира вблизи «студенческой деревни», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно здесь 23 мая и состоялось мероприятие. В неформальной обстановке участники говорили о роли студенческих активов в развитии суверенной Беларуси. Работе с молодежью в нашей стране уделяется особое внимание. И эта связь должна быть взаимовыгодной, ведь такое сотрудничество имеет большой потенциал.

При Национальном собрании работает Молодежный парламент, который включает 138 ребят из всех регионов страны. Эти молодые люди вовлечены в работу законодателей, понимают многие процессы и могут делиться знаниями со сверстниками. А с парламентариями – своим «свежим взглядом» на многие вещи. Встреча со спикером вызвала живой интерес у будущих педагогов. От ситуации в мире до распределения и трудоустройства – все интересующие вопросы они задали председателю Совета Республики.

Ксения Лащевская, студентка Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка:

Всегда такие встречи достаточно нервные. Ты думаешь: что мне спросить? Ты идешь не просто посидеть. Нужно же что-то важное для себя еще ухватить? С Натальей Ивановной получилось как-то по-душевному, по-семейному, очень просто, без вот этого формализма. Без галстуков встреча. Когда ты встречаешься с человеком, который как и ты. Не просто чиновник и занимает высокий пост, а так же живет, дышит, любит, стремится к чему-то.

Артем Чаботько, студент Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка:

Для меня встреча была очень полезной, увлекательной. Во-первых, Наталья Кочанова открывается совсем как другой человек. Она думает о простых белорусах, о своей семье. Она рассказывает самые простые вещи, истории из своей жизни, которые, наверное, вдохновляют.