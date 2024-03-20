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Открытый пирог с моцареллой и томатами. Шеф-повар рассказал простой рецепт блюда

20 марта 2024 14:33
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим открытый пирог с моцареллой и томатами. Для этого блюда нам понадобятся крекеры, яйца, сливочное масло, тимьян, сушеный либо свежий, сметана, моцарелла, сыр твердый, чеснок, томаты, зелень и кетчуп томатный.

Открытый пирог с моцареллой и томатами. Шеф-повар рассказал простой рецепт блюда-1

Нам понадобятся крекеры. Это один из вариантов приготовления теста на крекерах с льняными семечками. Можно готовить основу и из песочного теста. Мы берем крекеры и измельчаем их в крошку в блендере. Сухари измельчили, добавляем два куриных яйца. Все перемешиваем. Масса должна получиться как мокрый песок. Тесто готово.

Открытый пирог с моцареллой и томатами. Шеф-повар рассказал простой рецепт блюда-4

Приготовим начинку для пирога. Мы берем моцареллу, натираем на крупной терке. Также понадобится твердый сыр. Можно использовать абсолютно любой. Он добавляет пикантность этому пирогу. Также понадобится сушеный тимьян и сметана. Можно использовать обезжиренный греческий йогурт. Также понадобится черный молотый перец. Все это перемешиваем. Начинка готова.

Открытый пирог с моцареллой и томатами. Шеф-повар рассказал простой рецепт блюда-7

Берем форму для выпекания, смазываем сливочным маслом. Распределяем тесто равномерным слоем по всей форме. Теперь нужно уплотнить дно. Берем обычный стакан и придавливаем дно. Форма готова. Теперь нам понадобится кетчуп.

Открытый пирог с моцареллой и томатами. Шеф-повар рассказал простой рецепт блюда-10

Порадуйте своих любимых кулинарными шедеврами. В помощь вам – классическая линейка кетчупов торговой марки «Золотая капля». Томатный, шашлычный, классический, нежный, барбекю и острый. Уникальность этих кетчупов – в сочетании спелых томатов и свежемолотых специй, которые перемалываются непосредственно перед добавлением в продукт, что позволяет сохранить все их полезные свойства и создать оригинальный вкус. Добавляйте кетчуп томатный в любое ваше блюдо. И он придаст ему насыщенный вкус и богатый аромат специй. Удобная упаковка.

Открытый пирог с моцареллой и томатами. Шеф-повар рассказал простой рецепт блюда-13

Добавляю кетчуп и аккуратно смазываю все одно. Так, чтобы не треснуло тесто. Сверху на кетчуп выкладываю сырную массу и равномерно ее распределяю. В оригинальном рецепте основа для нашего пирога выпекается отдельно. Так как мы готовим быстрые завтраки, мы будем готовить все вместе, чтобы сэкономить время.

Открытый пирог с моцареллой и томатами. Шеф-повар рассказал простой рецепт блюда-16

Предварительно подготовили томаты. Нарезали их дольками, приправили специями, полили оливковым маслом и запекали 20-25 минут в духовке при температуре 175 градусов. Это делается для того, чтобы удалить из томатов лишнюю влагу.

Открытый пирог с моцареллой и томатами. Шеф-повар рассказал простой рецепт блюда-19

Выкладываю сверху на сыр печеный томат. Слегка придавливаем. Сверху – оставшуюся часть сыра. Равномерно распределяем. Сверху – оставшуюся часть томатов. Пирог с моцареллой и томатами практически готов. Осталось только запечь. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Пирог с моцареллой и томатами готов. Осталось немного украсить зеленью.

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# Реклама # общество # Михаил Анищенко

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