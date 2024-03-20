Открытый пирог с моцареллой и томатами. Шеф-повар рассказал простой рецепт блюда

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Приготовим открытый пирог с моцареллой и томатами. Для этого блюда нам понадобятся крекеры, яйца, сливочное масло, тимьян, сушеный либо свежий, сметана, моцарелла, сыр твердый, чеснок, томаты, зелень и кетчуп томатный.

Нам понадобятся крекеры. Это один из вариантов приготовления теста на крекерах с льняными семечками. Можно готовить основу и из песочного теста. Мы берем крекеры и измельчаем их в крошку в блендере. Сухари измельчили, добавляем два куриных яйца. Все перемешиваем. Масса должна получиться как мокрый песок. Тесто готово.

Приготовим начинку для пирога. Мы берем моцареллу, натираем на крупной терке. Также понадобится твердый сыр. Можно использовать абсолютно любой. Он добавляет пикантность этому пирогу. Также понадобится сушеный тимьян и сметана. Можно использовать обезжиренный греческий йогурт. Также понадобится черный молотый перец. Все это перемешиваем. Начинка готова.

Берем форму для выпекания, смазываем сливочным маслом. Распределяем тесто равномерным слоем по всей форме. Теперь нужно уплотнить дно. Берем обычный стакан и придавливаем дно. Форма готова. Теперь нам понадобится кетчуп.

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Добавляю кетчуп и аккуратно смазываю все одно. Так, чтобы не треснуло тесто. Сверху на кетчуп выкладываю сырную массу и равномерно ее распределяю. В оригинальном рецепте основа для нашего пирога выпекается отдельно. Так как мы готовим быстрые завтраки, мы будем готовить все вместе, чтобы сэкономить время.

Предварительно подготовили томаты. Нарезали их дольками, приправили специями, полили оливковым маслом и запекали 20-25 минут в духовке при температуре 175 градусов. Это делается для того, чтобы удалить из томатов лишнюю влагу.