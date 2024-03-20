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Обещали деньги и карьерный рост – курьеров телефонных мошенников начали судить в Минске

20 марта 2024 14:26
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Суд Партизанского района столицы начал рассмотрение дела о курьерах телефонных мошенников. Открытое выездное заседание состоялось в Минском государственном лингвистическом университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Обещали деньги и карьерный рост – курьеров телефонных мошенников начали судить в Минске-1

Обвиняемые – двое парней 17 и 21 года. До данным Следственного комитета, к незаконному заработку их привлек младший товарищ. Юноша попросил подменить его на работе, сославшись на плохое самочувствие. За это он пообещал парням щедрое вознаграждение от нанимателя. Подросток уверил, что все законно, так как и сам не догадывался, что работает на телефонных мошенников.

Обещали деньги и карьерный рост – курьеров телефонных мошенников начали судить в Минске-4

Ребята согласились выручить друга. Им необходимо было ездить по конкретным адресам, забирать у людей деньги и передавать их так называемым руководителям бизнеса. За два дня фигуранты посетили пять адресов. За каждую доставку обвиняемые получали около 100 долларов США. Общий ущерб от незаконных действий курьеров составил более 128 тысяч рублей.

Обещали деньги и карьерный рост – курьеров телефонных мошенников начали судить в Минске-7

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:
Следователями установлено, что организаторы преступной группы активно просили потенциальных курьеров завлекать своих знакомых в противозаконную деятельность. За такую услугу они обещали хорошие деньги и дальнейший карьерный рост. Подростку, который попросил друзей о помощи, за приведенных товарищей тоже заплатили. Однако на момент совершения преступлений юноша не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности по статье «Мошенничество», в связи с чем в отношении его предварительное расследование не проводилось. Кроме того, следователями установлено, что в июле прошлого года несовершеннолетний фигурант, помимо преступной подработки, на кассе ресторана быстрого питания похитил у малолетней 200 белорусских рублей.

Обвиняемые проходят по двум статьям: мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, и кража, совершенная повторно. Приговор по уголовному делу огласят завтра, 21 марта.

# Мошенничество # общество # Екатерина Гарлинская

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