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Открыто движение по паромной переправе через Припять в Житковичском районе. График работы

20 апреля 2018 09:23
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Новости Беларуси. Открыто движение транспорта по паромной переправе через реку Припять в Житковичском районе.

По информации «Гомельавтодор», паромная переправа на автомобильной дороге Р-88 работает с 6 утра до 20 часов вечера.

Расписание движение парома: каждый четный час он отправляется с правого берега, со стороны Турова. Каждый нечетный час – с левого берега, со стороны города Житковичи.

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# общество # Фотофакт # Проблемы ЖКХ

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