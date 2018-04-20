Открыто движение по паромной переправе через Припять в Житковичском районе. График работы

Новости Беларуси. Открыто движение транспорта по паромной переправе через реку Припять в Житковичском районе.

По информации «Гомельавтодор», паромная переправа на автомобильной дороге Р-88 работает с 6 утра до 20 часов вечера.

Расписание движение парома: каждый четный час он отправляется с правого берега, со стороны Турова. Каждый нечетный час – с левого берега, со стороны города Житковичи.

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